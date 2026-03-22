William Shatner, el capitán Kirk de 'Star Trek', cumple 95 años: "No confíes en quien te diga que debes actuar según tu edad"

El actor William Shatner, que dio vida al famoso capitán Kirk en la serie de ciencia ficción 'Star Trek', cumple 95 años. El actor, productor y escritor canadiense, reconocido mundialmente por dar vida al icónico capitán en 'Star Trek', celebra su aniversario con un curioso mensaje en la red social 'X'.

"¡A mis 95 años, sigo fumando! He aprendido dos cosas: Nunca desperdicies un buen cigarro. Y nunca confíes en nadie que te diga que debes "actuar según tu edad", ha escrito el célebre actor en la red social 'X'. A lo largo de una carrera que abarca más de siete décadas se ha convertido en una figura clave de la cultura popular, no solo por su papel en la mítica saga espacial, sino también por su versatilidad en cine, televisión y teatro.

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Otros de los momentos más épicos de los últimos años fue ser parte de la tripulación del vuelo espacial de Blue Origin, en 2021, la compañía creada por el fundador de Amazon, Jeff Bezos. Shatner, entonces con 90 años, se conviertió la persona de más edad en viajar al espacio. Junto a él estaba Chris Boshuizen (exingeniero de la NASA y cofundador de Planet Labs), Glen De Vries (cofundador de Medidata Solutions) y Audrey Powers (gerente de Blue Origin). Fue el segundo vuelo con pasajeros a bordo que hizo la compañía de Bezos.