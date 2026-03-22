Santiago Segura sale en defensa de Almodóvar tras arrasar con 'Torrente: "Yo fuera de España no vendo una escoba"

La nueva película de Pedro Almodóvar, 'Amarga Navidad', figura como el estreno más destacado de esta semana en los cines españoles, que por segunda semana traen pocas novedades al margen de la considerada como una de las películas del año. El viernes anterior fue el efecto 'Torrente' el que disuadió a las distribuidoras de coincidir.

'Amarga Navidad' es una tragicomedia que marca el regreso del cineasta al cine rodado en España y en español tras 'La habitación de al lado'. El argumento sigue a Elsa, una publicista en pleno duelo que huye a Lanzarote para procesar la muerte de su madre, cruzando su destino con el de un guionista. Sin embargo, no ha tenido el éxito en taquilla de 'Torrente presidente'.

La producción de Santiago Segura recaudó 6,9 millones de euros en su primer fin de semana en los cines españoles, según datos de Comscore España. Con esta cifra, la cinta se sitúa como el cuarto mejor estreno de la historia del cine español, solo por detrás de 'Lo imposible' (8,9 millones), 'Torrente 4: Lethal Crisis' (8,4 millones) y 'Torrente 3: El protector' (7,2 millones).

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Como algunos medios han señalado este éxito, Santiago Segura se ha desmarcado de esta rivalidad, ya que Almodóvar es un director de cine referente a nivel internacional. Se ha alzado con Premios Goya, Bafta, un César de Honor e incluso con un Oscar. "A nivel mundial Pedro Almodóvar es una marca reconocida y respetada, arrasa a nivel de premios y festivales (potencia la marca España) y sus taquillas son espectaculares. Yo fuera de España no vendo una escoba. Todo hay que decirlo", ha respondido en la red social 'X'.