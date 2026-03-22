Rosa, ganadora del mayor bote de la historia de 'Pasapalabra', vuelve a las clases: "Maravilloso trabajo"

'Pasapalabra' vive una nueva fase después de que hace un mes Rosa Rodríguez se alzase como vencedora del mayor bote de la historia del mítico concurso: 2.716.000 euros. Mientras el programa dirigido por Roberto Leal ya busca a un nuevo ganador del premio, la gallega ha retomado su vida anterior e incluso ha regresado a las aulas. Por otro lado, poco se sabe de la nueva etapa de Manu, favorito y querido por gran parte de la audiencia, que llegó a quedarse a una palabra del bote en multitud de ocasiones.

Ganar casi tres millones de euros en un programa de televisión te cambia por completo la vida y hay que saber administrar una gran cantidad de dinero que nunca habías imaginado tener. Rosa Rodríguez ha ido desvelando detalles de su vida personal con el paso de los programas de 'Pasapalabra'. La concursante sufrió mucho en sus inicios y la habilidad de Manu la condenó en varias ocasiones a una Silla Azul donde supo sobrevivir y seguir adelante.

Poco a poco, la gallega, de origen argentino, supo darle la vuelta a su situación hasta llevarse el mayor bote de la historia de 'Pasapalabra' al acertar 'el apellido del jugador de fútbol americano' que en 1968 fue elegido el jugador más valioso de la NFL por la agencia AP: Morrall. Al convertirse en millonaria, la vida de Rosa cambiaba por completo y las entrevistas en diferentes medios de comunicación se fueron repitiendo a lo largo de los días sin sacar nada en claro de lo que le iba a deparar su futuro.

Rodríguez, "encantada" de que el premio de 'Pasapalabra' revierta en la sociedad / El Periódico

Rosa solamente afirmó que se iba a gastar parte del bote en hacer un viaje por Argentina, tal como le había prometido a su hermana en el momento de la celebración del millonario premio de 'Pasapalabra'. La ruta se debe a una promesa que hizo a su tía pocos días antes de emprender su aventura en el mítico concurso de Antena 3. Cabe recordar que Rosa nació en Argentina, pero su familia se mudó a Galicia cuando era todavía muy joven. "Siempre pienso que la razón por la que estoy aquí es porque mis padres, cuando era pequeña, sacrificaron todo para que nosotros pudiéramos tener la vida que tuvimos", afirmó sobre su pasado durante su estancia en 'Pasapalabra'.

"Fue un verdadero placer"

Un mes después de hacerse millonaria, Rosa Rodríguez ha sorprendido a todos volviendo a las aulas. Y es que la ganadora del mayor bote de la historia de 'Pasapalabra' es profesora de inglés. "La semana pasada tuve la oportunidad de estar en la Universidad Miguel Hernández de Elche charlando con el alumnado sobre la experiencia de 'Pasapalabra', la tele, el aprendizaje y la vida en general. También dialogamos en el Instituto Alicantino de Cultura, en un encuentro tan íntimo como entretenido. Fue un verdadero placer poder compartir estos ratitos e intercambiar impresiones con todos los asistentes", ha publicado Rosa en su perfil de Instagram.

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La gallega ha querido agradecer a la universidad y a varios profesores la invitación. "Me han acogido tan calurosamente y realizan un maravilloso trabajo para conseguir que todo saliera como lo hizo. Y gracias, también, por supuesto, a todas las personas que se acercaron, que participaron y me transmitieron su cariño", agradeció Rosa en una publicación que ha encantado a sus fans de 'Pasapalabra'.