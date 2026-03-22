Bárbara Lennie, de actriz mágica a chica Almodóvar

Bárbara Lennie (Madrid, 1984) ha tenido muy presente a la difunta Marisa Paredes durante el rodaje de ‘Amarga Navidad’, la última película de Pedro Almodóvar. La actriz, que ve su oficio como catalizar energías y afirma tener cada vez más a sus muertos en mente, se confiesa una mujer muy diferente a Paredes pero comparte su presencia regia, una elegancia innata que emana de la voz y de una cierta gestualidad. En su primer papel protagonista como chica Almodóvar –antes apareció como secundaria en ‘La piel que habito’– desprende la fuerza y el misterio de su antecesora. Su personaje, Elsa, una directora de publicidad que combate el duelo por la muerte de su madre con el trabajo, sostiene la película número 24 de Almodóvar junto con Leonardo Sbaraglia.

Aunque nacida en Madrid, Bárbara Lennie se crió en Buenos Aires hasta los cinco años. En los 90 aterrizó en Pinar de Chamartín, donde mudó de acento para evitar las burlas. A día de hoy 'vosea' o habla castizo según el lado del Atlántico. Al irse de Argentina perdió el paraíso pero ganó una vocación al conocer en el colegio a Jonás Trueba, a quien mencionó al ganar el Goya a la mejor actriz en 2015, por ‘Magical Girl’. Trueba, quien fue su pareja de los 15 a los 24 años, le inoculó la pasión por la literatura y por el cine y la dirigió en ‘Todas las canciones hablan de mí’ (2010). Al recibir el premio que la catapultó como actriz, también mencionó a Montxo Armendariz, que se fijó en ella con ‘Obaba’ (2005), su primera nominación a los Goya, Isaki Lacuesta y Daniel Monzón, que con ‘El niño’ (2014) la puso a medirse con Luis Tosar. También tuvo palabras para Carlos Vermut, con quien “se tiró a los abismos” con ‘Magical Girl’. Casi una década después, cuando afloraron las acusaciones de violencia sexual contra el director, ella mantuvo un escrupuloso silencio.

También teatro

Una de las actrices más prolíficas del cine español, Bárbara Lennie también ha protagonizado memorables obras de teatro. De ‘Hermanas’, junto a Irene Escolar, a ‘La clausura del amor’, el combate dialéctico de una separación con Israel Elejalde. Pareja en la vida real, acabaron por romper, tras una ardua representación que les pasó factura. En la actualidad comparte su vida con Diego Postigo, con quien ha sido madre de una niña de quien prefiere no desvelar ni el nombre. La familia vive cerca del Parque del Retiro junto con Dora y June, las dos hijas que él tuvo antes con Bimba Bosé.

Tras ser madre en 2022, le costó volver a reconectar como actriz. ‘Los tigres’ fue el primer rodaje exigente que afrontó después de su primera hija biológica y confiesa que en principio le generó angustia la larga separación de ella que suponía. Su entorno la apoyó para afrontar el reto. Superada la etapa en la que decía a todo que sí y encadenaba proyectos, en la actualidad se muestra más selectiva. En esta nueva fase le apetecería escribir y dirigir sus propios proyectos.

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Entre las historias que guarda en un cajón figura la de su familia, que emergió tras la publicación del ensayo de Leila Guerriero ‘La llamada’, sobre Silvia Labayru, la primera mujer de su padre, torturada en la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, por la dictadura militar argentina. Alberto Lennie fue montonero, una tía de Bárbara Lennie está entre los desaparecidos y otra fue torturada en la ESMA, así como sus abuelos, de los que guarda documentos sobre estos sucesos. De natural discreto, solo el tiempo dirá si se atreve a adueñarse de su propia historia.