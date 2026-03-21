El pódcast de EL PERIÓDICO | El discurso del Rey

Todavía colean, escuecen o agradan (cada cual sabrá) las palabras del Rey Felipe reconociendo abusos españoles durante la conquista de América.

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