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El pódcast de EL PERIÓDICO

El pódcast de EL PERIÓDICO | El discurso del Rey

El rey Felipe VI, en una imagen de archivo. EFE/ Gabriel Márquez

El rey Felipe VI, en una imagen de archivo. EFE/ Gabriel Márquez / Gabriel Márquez / EFE

Sergi Mas

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Barcelona
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Todavía colean, escuecen o agradan (cada cual sabrá) las palabras del Rey Felipe reconociendo abusos españoles durante la conquista de América.

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Dónde escucharlo

'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVooxSpotifyPodimoGoogle PódcastAmazon Podcasts o Apple Podcasts.

Equipo

Idea: Albert Sáez.

Estudio de grabación: Manolita Studios.

Voz en off: Mercè Torrents.

Guión, edición y realización: Sergi Mas.

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