Así es el Colegio de Santa María de los Rosales, la escuela del rey Felipe VI

Elegir un buen colegio es fundamental para la formación académica y las oportunidades futuras de los niños. Esta decisión impacta directamente en el desarrollo de su personalidad, valores y habilidades sociales, asegurando la coherencia entre los principios familiares y la educación recibida en el entorno escolar. Es por eso que la revista 'Forbes' ha realizado una lista de los 100 mejores centros educativos de España. Y entre estos, se encuentra la escuela del rey Felipe VI.

Una escuela de Borbones

La relación del Colegio de Santa María de los Rosales con la realeza se remonta a 1952, cuando el doctor Juan José López Ibor y Francisco Carvajal y Xifré, conde de Fontanar, junto a otros aristócratas, fundaron una escuela en Madrid en la que estudió el infante don Alfonso de Borbón, hermano menor del que luego fue el rey Juan Carlos I.

En septiembre de 1973, el rey Felipe VI, actual presidente de honor del colegio, inició sus estudios en los Rosales, donde cursó Preescolar, Educación General Básica y Bachillerato Unificado Polivalente hasta 1984, antes de incorporarse a la Academia Militar de Zaragoza. Y, décadas después, tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía también han asistido a este centro, siguiendo la tradición borbónica, aunque continuaron su educación postobligatoria en el UWC Atlantic College de Gales, Reino Unido.

Colegio de Santa María de los Rosales / Servicio Histórico del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM); Fondo Vázquez Molezún

Desde sus inicios, los Rosales se convirtió en un lugar habitual para muchas personalidades que acudían a recoger a sus hijos, como la duquesa de Alba, el exsenador y administrador privado de Juan Carlos I Manuel Prado y Colón de Carvajal o Jaime Fernando Carvajal y Urquijo, duque de Isasi.

Los descendientes de estas familias han ocupado cargos relevantes: Carlos Fitz-James Stuart, actual duque de Alba, presidió la Fundación Paideia, a la que pertenece el colegio; mientras que Borja Prado Eulate, hijo de Manuel Prado, fue presidente de la compañía eléctrica Endesa.

Un diseño poco tradicional

La arquitectura de los Rosales, diseñada por Francisco Javier Carvajal Ferrer, se caracteriza por su desarrollo horizontal en tres plantas, un diseño que, según los expertos, facilita y fomenta la movilidad dentro del colegio. El conjunto de pabellones que conforman el centro rompe con la estructura tradicional de las escuelas y permite a los alumnos “desempeñar las distintas funciones de su vida escolar, cambiando de ambiente y en contacto constante con el espacio exterior, reduciendo al máximo el sentimiento de encierro que los antiguos colegios, unitarios, tristes y solemnes, solían producir”, según la web La casa de la arquitectura.

Las instalaciones del colegio incluyen bibliotecas recientemente remodeladas, laboratorios de Física, Química y Biología renovados, una sala de exposiciones y un salón de actos, así como una capilla, aulas de cerámica y artes plásticas, un gimnasio, pistas deportivas y amplias zonas verdes. Además, cuenta con una cocina propia y un servicio médico y psicológico, complementados por un claustro estable, en el que el 70% de los profesores acumula más de dos décadas de experiencia en el centro.

Plano arquitectónico antiguo del Colegio de Santa María de los Rosales / Servicio Histórico del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). Arquitectura de Madrid

El más célebre de España

El Colegio Santa María de los Rosales es actualmente el centro educativo con más abuelos ilustres de España. No era raro, hace unos años, encontrarse allí al rey emérito y a la reina Sofía, así como al cantante Raphael o al exministro de Defensa José Bono Martínez y su entonces pareja, Ana Rodríguez Mosquera, acudiendo a recoger a sus nietos.

Ubicado en la calle Virgen de los Rosales, en la avenida de la Moncloa de Madrid, es un colegio privado que ofrece educación desde los 2 hasta los 18 años, con itinerarios de bachillerato en ciencias, tecnología, humanidades, ciencias sociales y Bachillerato Internacional (BI). Su modelo combina la tradición académica con una orientación internacional, impartiendo clases de inglés, francés y alemán.

El enfoque educativo del centro se distingue no solo por el énfasis en la oratoria y el debate, sino también por una vida escolar que integra viajes deportivos (como esquí y hockey), intercambios y convivencias, fomentando experiencias formativas completas. La combinación de estas cualidades ha consolidado a Los Rosales como un referente de educación en Madrid.

El colegio forma parte de esos 100 que obtienen mejores resultados académicos dentro del conjunto de centros de la comunidad, además de que siempre ha estado en la mira mediática, ya que acostumbra a estar rodeado de múltiples coches de escoltas de seguridad. De hecho, algunos padres y vecinos se han quejado de "estos despliegues diarios excesivos” que, regularmente, impiden la libre circulación en la zona.