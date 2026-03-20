El secreto mejor guardado de Raffaella Carrà, por Lorena Vázquez

Cuando pensábamos que de Raffaella Carrà lo sabíamos todo y que no había nada nuevo qué contar, nos equivocábamos estrepitosamente. Cinco años después de su muerte, la Carrà ha vuelto a hacer lo que mejor sabía: marcar los tiempos desde la discreción más absoluta, incluso desde el otro lado. Gracias al diario italiano 'Corriere della Sera', se ha destapado que Raffaella tenía un hijo secretoadoptivo. Sí, un hijo, ya criadito, de 62 años. El susodicho no es otro que Gian Luca Bulzoni, su mano derecha y su sombra durante décadas, además de la persona que actualmente gestiona su patrimonio.

Gian Luca y la Carrá se conocieron en el Festival de San Remo de 2001. Empezó trabajando para ella como su guardaespaldas, para convertirse, más tarde, en su chófer y secretario personal. Poco a poco, fue ganando terreno hasta lograr ser su hombre de confianza y guardián de su intimidad, esa intimidad que Raffaella Carrà protegió siempre con celo, hasta el final de su vida. Lo que ahora hemos podido conocer es que, en algún momento, evitando focos y titulares, la Carrà formalizó la relación de ambos mediante una adopción. Lejos de ser un impulso maternal, se trataba de una jugada estratégica: dejar atado su legado, sus derechos y su fundación.

El secreto mejor guardado de la italiana ha salido a la luz pública a raíz de una disputa legal que enfrenta a Gian Luca contra la productora de Valeria Arzenton, la compañía Zed Live, que en 2021, antes de la muerte de Carrà, había producido, en Madrid, el espectáculo musical ‘Bailo Bailo’, para rendir un homenaje a la cantante. El “hijo” de Raffaella, como su heredero universal, alegó ante la Justicia que dicha representación se había producido sin su autorización y solicitaba al juez una orden judicial contra la difusión del musical, reclamando una indemnización por los derechos de la artista y su obra. La justicia rechazó la petición de Bulzoni, entre otras cosas, porque el musical ya se había representado. Al final, todo este embrollo legal lo único que ha logrado es destapar, de rebote, al verdadero heredero de Raffaella, que llevaba años perfectamente escondido.

Atención, porque ahora viene otro giro de guion de los que nos gustan a las Mamarazzis. Gracias al biógrafo español de la cantante, Pedro Ángel Sánchez, autor de ‘Nada es eterno salvo la Carrà’, hemos descubierto que Gian Luca Bulzoni “fue la última pareja que tuvo Raffaella, ya en la madurez”. Es más, el periodista asegura que le envió el libro a Bulzoni y éste le agradeció que hubiera destapado, con respeto, la verdadera naturaleza de su relación, y así se lo ha revelado a nuestra compañera Isabel González, de ‘Es la mañana de Federico’.

Y aquí estamos las Mamarazzis, recomponiendo un puzzle de lo más extraño. Si era su pareja, ¿por qué no se casó y prefirió adoptarle? Sin duda, debió tratarse de una triquiñuela para asegurarse beneficios fiscales, además de seguir evitando eso del matrimonio, al que, por lo visto, era tremendamente alérgica. El resultado es una historia muy Carrà. Nos mostró la libertad sexual, la provocación, el espectáculo… Nos lo enseñó todo, hasta el ombligo, muy a pesar del Vaticano y la censura en los 70. Todo, menos lo más importante para ella.