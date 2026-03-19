Paz Padilla, tras completar el Camino de Santiago: “El verdadero regalo no es llegar a Santiago, sino…”

La actriz y presentadora Paz Padilla ha compartido una emotiva reflexión tras completar el Camino de Santiago.

La gaditana, que recorrió la Variante Espiritual de la popular ruta de peregrinación acompañada de un grupo de amigas partiendo de Redondela, quiso destacar que lo más valioso de la experiencia no fue llegar solo a Compostela, sino todo haberlo lo vivido en su compañía.

La amistad y el Camino

A través de sus redes sociales -en las que fue compartiendo el día a día de la experiencia-, Paz Padilla aprovechó para reflexionar sobre lo que supuso para ella hacer el Camino.

En este sentido, la actriz ha puesto el foco en la amistad y en el apoyo constante que tuvo durante la ruta para concluir con una reflexión clara: “El verdadero regalo del Camino no es solo llegar a Santiago, sino haber caminado juntas”.

Paz Padilla junto a sus amigas durante el Camino de Santiago / Instagram

Si bien ha explicado que el Camino la ha hecho reflexionar, siendo un "lugar donde una se encuentra consigo misma", esta experiencia la ha hecho entender también algo hermoso: "que hay amigas que llegan para compartir un tramo de tu vida".

"El Camino de Santiago me ha hecho pensar en mis amigas. En las que han llegado desde distintos lugares, desde historias que empezaron en tiempos diferentes. Y, sin embargo, aquí estamos… caminando juntas", confesaba.

Famosos en el Camino

La experiencia de Paz Padilla se suma a la amplia lista de otros rostros conocidos que en los últimos años han decidido recorrer el Camino de Santiago. Ese que muchos recomiendan hacer, al menos, una vez en la vida.

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