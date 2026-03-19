H&M Move presenta en Barcelona su nueva colección de running, en un coloquio con Pepa Salazar, la diseñadora de la era Motomami de Rosalía

Barcelona ya no solo corre: se expresa. Y lo hace con estética, con comunidad y con una narrativa cada vez más ligada a la moda. En este contexto, H&M Move ha elegido la ciudad para presentar globalmente su nueva colección de running, una propuesta técnica que llega en plena efervescencia cultural del deporte y que confirma algo evidente: correr es el nuevo lenguaje urbano. Es cultura. Es estética. Es comunidad.

Bajo el concepto 'H&M Moves Barcelona', el gigante sueco ha desplegado una activación que va más allá del producto: una carrera 5K junto a algunos de los running clubs más activos de la ciudad y una conversación que ha reunido a perfiles clave del nuevo ecosistema runner.

El evento, celebrado en Los Tinglados de la Barceloneta, ha reunido a creativos, corredores y perfiles clave de la escena local en torno a una idea compartida: el running ha dejado de ser un ejercicio solitario para convertirse en un fenómeno colectivo, donde confluyen estilo, bienestar y cultura digital.

Pepa Salazar, de negro, junto a Martha Pazienti, del Tempo London Running Club, la directora de diseño de la colección, y el creador de contenido Alex Boisset. / H&M

Entre ellos, la DJ Martha Pazienti (Tempo London Running Club), fundadora de un running club creativo que conecta running, música y comunidad, encargada de conducir el encuentro; la diseñadora Pepa Salazar, que ha explorado la relación entre moda y deporte desde un enfoque creativo; y el creador de contenido Alex Boisset, famoso por conectar running y cultura digital.

Comodidad y actitud

Salazar ha llegado a la cita fiel a su universo estético: 'total look black' de H&M Move, melena larga y oscura suelta, gafas de sol colocadas a modo de diadema y, en lugar de 'sneakers', unos zuecos a juego. Una elección que, sin necesidad de subrayarlo, resume bien el momento actual de la moda: comodidad, actitud y cierta resistencia a lo obvio.

La pregunta de fondo era clara: ¿cuándo dejó el running de ser solo deporte?

Los datos apuntan a una transformación real. Según WGSN, plataforma líder global en 'trend forecasting', las menciones a run club han crecido un 26%, asociadas cada vez más a términos como estilo o 'performance'. Pero más allá de la tendencia, lo que se consolida es un cambio de comportamiento.

Varios conjuntos femeninos de la nueva colección H&M Move, presentada en Barcelona. / H&M

En ese contexto, la diseñadora aportó una mirada que conecta cuerpo, disciplina y creatividad. "Hago pilates, hago pesas, corro... Al final el deporte es una válvula de escape, una hora casi meditativa para ti. Y ejercitas muchísimo la disciplina, que es algo muy importante", ha comentado a este diario, insistiendo en esa idea del movimiento como espacio propio en medio del ruido.

Una idea que conecta directamente con su manera de entender la moda. "Yo hago mucha mujer que sea cómoda, porque al final, con el ritmo de vida que llevamos, es algo fundamental", ha añadido, en línea con una industria que cada vez borra más los límites entre lo deportivo y lo cotidiano. Su próximo proyecto, una línea 'Essentials' y colaboraciones con nombres muy conocidos, sin concretar má, va precisamente en esa dirección: prendas versátiles, pensadas para acompañar más que para imponer.

Diseñadora de Rosalía

Su mirada sobre Rosalía, a quien ha vestido en algunos de los momentos clave de su carrera, como en la era 'Motomami', refuerza esa idea de evolución constante entre imagen y narrativa. "Me encanta", ha expresado sobre la estética actual de la diva catalana, recordando que "cada etapa artística implica un lenguaje visual distinto, como ya hicieron iconos como Madonna, capaces de construir universos propios en cada fase". Una lectura que conecta directamente con el running contemporáneo: no solo se practica, también se interpreta.

Desde otra perspectiva, Alex Boisset ha dibujado el mapa generacional del fenómeno. "No es un 'trend', es un cambio de comportamiento", ha afirmado, estableciendo un paralelismo claro: "Es como el 'skateboarding', pero más saludable". En su experiencia, el auge del running responde a una necesidad de comunidad, pero también de identidad, en un momento en el que lo deportivo ha dejado de ser un compartimento estanco.

Varias prendas de la colección de running masculina de H&M Move. / H&M

En ese cruce entre lo físico y lo cultural se posiciona H&M Move.

La nueva colección -disponible en España desde hoy, 19 de marzo, y a nivel global, a partir del 26- está diseñada para acompañar la temporada de maratones. Pero también todo lo que ocurre alrededor. Desde el entrenamiento hasta la vida diaria, en una lógica que responde directamente a ese nuevo consumidor híbrido.

Ligereza y durabilidad

Las prendas incorporan tejidos de alto rendimiento como DryMove™, con especial atención a la transpirabilidad, la ligereza y la durabilidad. Al tacto es pura seda. Pero el diseño va más allá de lo técnico y se apoya en la experiencia real del corredor: compartimentos pensados para geles o móvil durante el entrenamiento, y máxima ligereza en carrera, cuando el objetivo es claro: no sentir la prenda.

A ello se suman detalles que marcan la diferencia, desde costuras que evitan rozaduras hasta materiales suaves que reducen la fricción o elementos reflectantes que aportan seguridad. Todo responde a una idea funcional, pero también sensorial.

Desde 19,99€

La colección apuesta por un minimalismo técnico con acabado 'soft luxury', en una paleta que combina neutros con tonos suaves como rosa blush, azul amazonita o amarillo butter, para la colección de mujer; y negros, grises y piedras, para los chicos. Colores que, lejos de lo estridente, buscan integrarse en el día a día.

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Con el sello habitual de la marca, la propuesta se mantiene en una horquilla de precios accesibles que arranca en los 19,99€ en prendas básicas y asciende hasta los 59,99 en piezas técnicas como chaquetas o chalecos, reforzando su posicionamiento como opción funcional y de diseño para un público amplio.