Dua Lipa ficha por Nespresso y se alía con George Clooney

Dua Lipa sigue ampliando su imperio más allá de la música. La artista británica, una de las figuras más influyentes del panorama actual, ha sido nombrada nueva embajadora global de Nespresso, sumando así un nuevo hito a su trayectoria y consolidando su papel como icono cultural y de estilo.

Pero no llega sola. En esta nueva etapa comparte protagonismo con George Clooney, rostro inseparable de la marca desde hace años, en una colaboración que mezcla frescura y legado. La campaña los reúne en una imagen tan cuidada como sugerente: ella, sofisticada y contemporánea; él, fiel a su elegancia clásica. Juntos, taza en mano, convierten el gesto cotidiano de tomar café en una escena digna de editorial de moda.

Dua Lipa & George Clooney. / NESPRESSO

Reina de las tendencias

La elección de Dua Lipa no es casual. Su capacidad para marcar tendencia -ya sea sobre el escenario o en la alfombra roja- la ha convertido en una de las favoritas de la industria 'fashion', con presencia constante en cabeceras como 'Vogue' o 'Elle'. Su estilo, que combina riesgo y naturalidad, encaja con la nueva dirección de Nespresso, centrada en la creatividad, la exploración y una estética más actual.

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Por su parte, George Clooney aporta ese aire reconocible que conecta con la historia de la firma, funcionando como puente entre generaciones. La complicidad entre ambos eleva la campaña y refuerza la idea de que el café no es solo un producto, sino una experiencia ligada al estilo de vida.