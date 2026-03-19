“Yo me transformo”: el guiño de Anne Hathaway a Rosalía en los Oscar

La actriz Anne Hathaway, fan confesa de Rosalía, fue una de las elegidas este domingo para entregar un premio en los Oscar. Lo hizo junto a Anna Witour, decana de Vogue. Ambas se encargaron de dar el nombre del mejor diseño de vestuario y al mejor maquillaje -ambos ganados por 'Frankenstein'-. Pero mientras se preparaba tuvo tiempo para demostrar su pasión por la cantante catalana.

La actriz protagonizó en los Oscar uno de los momentos más recordados de la gala. Al presentar uno de los galardones, la icónica editora apeló a la complicidad del público llamando a la actriz 'Emily', en un guiño directo a su papel en 'El diablo viste de Prada', que sirvió para celebrar el histórico vínculo entre Wintour y el personaje de Miranda Priestly. Antes de anunciar a los nominados, la actriz le ha preguntado a la editora de moda si su 'outfit' elegido era el adecuado para la ocasión. Por su parte, la mandamás de la moda ha decidido ignorar la pregunta y pasar a la presentación de los candidatos.

Sin embargo, el guiño a Rosalía fue antes de la gala. La actriz grabó un vídeo en el que ya aparece con el vestido de palabra de honor de Valentino. Hathaway no lo dudó. Miró a cámara y con un gesto muy típico en los conciertos de la cantante catalana pronunció "Yo me transformo", una de las frases de 'Saoko'.

"Yo soy muy mía, yo me transformo | Una mariposa, yo me transformo | 'Makeup' de 'drag queen', yo me transformo", dice Rosalía en su canción. Un tema que Hathaway ha escogido para plasmar su proceso de maquillaje y estilismo antes de la gala de los Oscar. "Saoko oscars edit", ha escrito en Instagram.

"Me obsesiono"

No es la primera vez que la actriz muestra que es una gran seguidora de Rosalía". Lo hizo también en la MetGala de 2023. "Hay algo en este vestido que hace que quieras darlo todo. Simplemente darlo todo. Como si tuviera a Rosalía sonando en mi cabeza", dijo la actriz de 'Los Miserables' y 'El diablo se viste de Prada', evidenciando el renombre internacional de la catalana.

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También hizo referencia al álbum de 2018 en una entrevista de 2024. "De hecho, me voy a desmayar porque la amo mucho. 'Malamente' me tuvo bajo control durante cinco meses seguidos. Mi marido me decía buenos días y yo: ‘Malamente’. Cuando me obsesiono con una canción, es profundo. Simplemente se apodera de mi cerebro". Otras de las evidentes muestras de su "obsesión" -como ella lo define- por Rosalía es que este año se disfrazó de Motomami, toda vestida de blanco con un casco muy femenino.