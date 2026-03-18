Raffaella Carrà, ¿era su hijo adoptivo también su pareja?

Nuevo miércoles, nuevo episodio de Mamarazzis, el pódcast de prensa rosa ofrecido por EL PERIÓDICO. Este capítulo llega con las presentadoras todavía resacosas de la fiesta de cumpleaños de Lorena Vázquez, aunque eso no le ha impedido ni a ella ni a su inseparable Laura Fa traer el programa cargado hasta arriba: una tonadillera con visado bajo el brazo, un heredero universal hasta ahora desconocido, reencuentros en los juzgados y una 'kisscam' que le cambió la vida a más de uno.

Todo sobre la visita de Isabel Pantoja a la embajada de EEUU

Las Mamarazzis han querido abrir el episodio felicitando a la revista 'Semana' por una portada que, en sus propias palabras, demuestra que todavía quedan medios dispuestos a darle trabajo a los paparazzi de toda la vida, ahora que la prensa del corazón transita aceleradamente hacia el 'salseo' de las redes sociales. Y la protagonista de ese reportaje no podía ser otra: Isabel Pantoja, pillada a las puertas de la embajada de Estados Unidos en Madrid, en chándal y con la misión de hacerse con un visado de trabajo de cara a su gira.

Cabe recordar que la tonadillera ya intentó obtener ese mismo visado al salir de prisión en un trámite que se alargó más de lo previsto tras la negativa a raíz de sus antecedentes. Y es que los cuestionarios de este tipo de procesos burocráticos no son moco de pavo: la misma Laura Fa recuerda que en uno de ellos le preguntaron por su profesión y terminó encerrada en una sala y con todos los ojos puestos sobre ella. La gira de Pantoja, pues, parece encaminada, y tiene más implicaciones de las que podría aparentar —recordemos, de fondo sobrevuela la deuda pendiente con Hacienda—.

Mientras tanto, su hijo Kiko Rivera le ha dedicado una canción para abordar el amor madre-hijo y una supuesta reconciliación entre ambos. Un bonito gesto que, no obstante, hay que matizar: lo que sabemos es que él la llamó para interesarse por su salud, pero, según sus allegados, ella ni siquiera le preguntó por sus hijas —las nietas de Pantoja—. "Lo que ha hecho Kiko Rivera ha sido machacar a su madre", dice Fa, que también saca a colación los episodios de racismo del DJ con su hermana Isa P. "Lo que hay que hacer es no tratar mal a las personas", agrega. Pantoja, en cualquier caso, regresó a Canarias una vez completado el trámite, así que no hubo encuentro con su hijo ni con sus nietas. "Yo estoy segura de que con Anabel sí que se ve", apuntan las Mamarazzis.

Bertín Osborne vuelve a la televisión

Por su parte, Bertín Osborne, quien también tiene sus propias deudas que sanear, prepara su inminente regreso a Antena 3 con 'Una fiesta de muerte', programa presentado por Àngel Llàcer. El formato vendría a ser una especie de 'Cluedo' televisivo para encontrar al 'asesino'. En esta ocasión, el elenco que los acompaña no tiene desperdicio: Gloria Serra, Alberto Chicote, Ana Peleteiro, Marta Sánchez, Antonio Resines y Esperansa Gracia.

Está claro —dicen las Mamarazzis— que Bertín "no se pondría a hacer el friki en un programa de televisión" si no fuese por un buen motivo, que en este caso correspondería a su delicada situación financiera. Sin ir más lejos, el programa 'Fiesta', de Telecinco, avanzó que el cantante y presentador estaría intentando reunir nada más y nada menos que cuatro millones de euros. Rápidamente, el cantante y presentador salió al paso para desmentir que esa fortuna sirviese para paliar sus problemas económicos; en su lugar, aseguró que simplemente quiere convertir su finca en un hotel 'boutique' de lujo. En resumidas cuentas, ha confirmado la información avanzada por las Mamarazzis que previamente tanto se había empeñado en desmentir.

La alfombra roja de los Oscar y el regreso del 'heroin chic'

Las Mamarazzis también se han detenido en la gala de los Oscar y, más concretamente, en lo que se vio sobre la alfombra roja: "Parece que hemos vuelto a la moda de las modelos esqueléticas". La crítica pasa por personalidades que actúan como referentes de moda y estética, pero "parecen de todo menos saludables", empezando por la propia Demi Moore.

Y ojo, porque Fa y Vázquez son las primeras en subrayar que no se trata de opinar sobre los cuerpos ajenos, ni en un sentido ni en otro. La cuestión es que últimamente todos y cada uno de los referentes que vienen de Hollywood están más delgados que nunca, y de alguna manera hemos regresado a la estética del 'heroin chic', con figuras que resultan "peligrosas" para quienes las toman como ejemplo y que, al mismo tiempo, también son víctimas de esa misma dinámica. Una clara muestra de este cambio de tendencia es que la tercera parte del lote de regalos a los nominados de la Academia del Cine incluya liposucciones y procedimientos estéticos. Aitana Ocaña, por cierto, publicó en Instagram un 'post' para dar visibilidad a una reflexión de la fotógrafa Chloe Wallace en esta misma línea.

Kiko Matamoros y Makoke se reencuentran en los juzgados

Si de algo se ha hablado recientemente es de Kiko Matamoros y su sorprendente irrupción en la lista de morosos con Hacienda. Al parecer, sus propiedades están a nombre de su expareja Makoke y él habría fingido no tener ingresos durante su exitosa etapa televisiva. Pese a haber rebajado la deuda, Hacienda insiste: si supuestamente no tiene ingresos, ¿cómo se paga un piso de 4.000 euros mensuales de alquiler? Él se defiende alegando que es su mujer, Marta López, quien corre con los gastos.

Sea como sea, Laura Fa se puso en contacto directamente con él, que confirmó el juicio y añadió: "Estoy deseando que esto se aclare". De momento, no ha sido un comienzo ágil: este miércoles era la primera vista, pero la jueza la ha aplazado por la gran cantidad de documentación presentada. Por lo pronto, tanto el extelevisivo como Makoke deberán aclarar de quién es cada cosa y saldar deudas antes de que el asunto se complique todavía más — por el momento, la Fiscalía pide cinco años de prisión—.

El hijo (¿y pareja?) secreto de Raffaella Carrà

La historia más inesperada de la semana llega desde Italia: el 'Corriere della Sera' ha publicado que la mítica cantante Raffaella Carrà tenía un hijo secreto adoptado. La información ha salido a la luz gracias a una denuncia de ese supuesto hijo contra una empresa española, a raíz del musical 'Bailo, bailo', que a su parecer se realizó sin el permiso de la familia. A raíz de este movimiento, Gian Luca Pelloni Bulzoni, hasta ahora desconocido para el gran público, ha sido identificado como "heredero universal" de la fallecida cantante

Pero todavía falta un giro de guion más: este señor fue primero su guardaespaldas, luego su asistente personal, después su secretario y representante, hasta convertirse en su persona de máxima confianza, su mano derecha. Cuando Carrà cae enferma, lo adopta para dejarle todo su patrimonio —antes y después de su muerte—, incluyendo una parte para sus sobrinos. Actualmente, preside una editorial para gestionar el legado de la artista: canciones, bienes inmuebles y dinero.

Para terminar de complicar este entresijo, la biografía publicada por Pedro Ángel Sánchez en 2024, 'Nada es eterno salvo la Carrà', apunta a que este hombre fue el último amor de la artista nacida en Bolonia. Ante este escenario, la pregunta parece inevitable: ¿Por qué no se casaron? Al parecer, el motivo sería que en Italia, con el matrimonio en régimen de gananciales, solo se hereda lo correspondiente al tiempo que se ha estado juntos. Adoptándolo, en cambio, el patrimonio queda blindado en su totalidad. "Yo creo que estas cosas deberían ser ilegales", zanjan las Mamarazzis.

La 'kisscam' de Coldplay que no tiene fin

El programa ha llegado a su fin con la historia que ya dio mucho que hablar el año pasado y que sigue coleando. Oprah Winfrey entrevistó a Kristin Cabot, la protagonista de la famosa 'kisscam' del concierto de Coldplay en la que fue captada junto al CEO de su empresa, Andy Byron. Cabot explicó que en aquel momento ya se estaba separando de su marido —quien, por cierto, también estaba en el concierto— y que era la primera vez que entre ella y Byron había contacto físico. Añadió, no sin suscitar ciertas dudas al respecto, que el CEO le había dicho que él también se estaba separando.

Raffaella Carrà, ¿era su hijo adoptivo también su pareja?

Lo que sí parece cierto es que Byron terminó separándose de su mujer, aunque cualquier intento de iniciar una relación con Cabot naufragó bajo el peso de la presión mediática –los primeros días, ella recibía unas 600 llamadas al día–. El consejo que dejan las Mamarazzis para la posteridad no es otro que "si tienes que hacer algo que no sepa la gente, no lo hagas delante de 55.000 personas."

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