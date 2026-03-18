La playa favorita de Boris Izaguirre: “Es un lugar maravilloso”

Aunque a los autóctonos a veces se les olvide -porque uno se acostumbra a todo-, lo cierto es que Galicia esconde grandes joyas. Entre ellas, sus arenales, muchos de los cuales han sido reconocidos internacionalmente por distintos medios.

Las propias celebrities también han halagado la belleza de las playas gallegas, incluso aquellas que proceden de países con algunas de las costas más paradisíacas del mundo. Es el caso del presentador y escritor venezolano Boris Izaguirre, ya habitual de la comunidad a través de la Televisión de Galicia, que ha confesado su cariño por una playa que se encuentra a tan solo una hora de Santiago: la de Carnota.

Así es la playa de Carnota, 7 kilómetros de arenal llenos de dunas y marismas

La playa de Carnota es una extensión de 7 kilómetros de arena blanca que abraza el mar en forma de media luna. Un conjunto natural de gran riqueza, que ha sido escogido por The Guardian como uno de los mejores arenales europeos.

Para Boris Izaguirre, también se trata de un rincón que merece la pena visitar cuando despunta el buen tiempo. El pasado verano, la celebridad dejaba constancia de su amor por esta playa paradisíaca cercana a Compostela en un post de su Instagram, en el que se le puede ver sonriendo en la orilla con unas grandes gafas de sol.

"En el Atlántico, by your side!", escribía el periodista en el pie de foto de la playa, cuya visita formó parte de "un fin de semana espectacular". En los comentarios, aclaraba la ubicación exacta de este arenal que tanto le había entusiasmado: "Carnota, un lugar maravilloso", incluso los días en los que, como aquel, el cielo no se mostraba en toda su magnificencia.

Aunque, como hizo Izaguirre, desconectar en la naturaleza es un buen reclamo de la playa, este refugio de la costa de A Coruña ofrece mucho más a quien sabe fijarse. Por ejemplo, hermosas dunas y marismas, una laguna interior y un espectáculo mágico en el punto en el que el río Vadebois desemboca en el mar.

Para los compostelanos aficionados a la ornitología, el arenal de Carnota no es solo un sitio próximo a Santiago donde bañarse y ponerse moreno. También es una buena alternativa a las rutas de avistamiento de aves de la ciudad, ya que sirve de hogar a muchas especies interesantes.

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