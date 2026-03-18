Así es el palacio de la reina Isabel II que abre zonas nunca vistas por turistas: salones privados, historia, lujo y leyendas

El Palacio de Holyroodhouse, en Edimburgo, es la residencia oficial de la monarquía británica en Escocia desde el siglo XVI. Este histórico palacio, testigo de coronaciones e importantes decisiones políticas, incorpora ahora una novedad excepcional: la apertura al público de los apartamentos privados de Isabel II, antes reservados solo a la familia real británica.

La iniciativa coincide con el centenario del nacimiento de la difunta monarca, aunque también responde a una estrategia presupuestaria de la Royal Collection Trust, la institución benéfica encargada de gestionar el arte de las residencias reales.

Imagen del Palacio de Holyroodhouse, en Edinburgo / Goundo Sakho / Scottiealan

Un homenaje con valor económico

La organización ha presentado el acceso a estas estancias históricas como un gesto conmemorativo. No obstante, el aspecto económico también influye en la decisión ya que, a diferencia de otras instituciones culturales, su funcionamiento depende de un modelo de autofinanciación sustentado en la venta de entradas, artículos de recuerdo y donaciones. Es decir: no recibe fondos públicos directos.

Según datos de la misma organización, el palacio recibe cerca de medio millón de visitantes al año, pero la pandemia de 2020 provocó una fuerte caída de ingresos. Ante esta situación, la nueva apertura se plantea como una forma de recuperar parte de las pérdidas económicas.

Las tres estancias de la reina

Las visitas estarán disponibles del 21 de mayo al 10 de septiembre, excepto los días en que el rey Carlos III se aloje en el palacio. Durante ese periodo, más de 10.000 personas podrán acceder a las salas mediante una entrada especial, cuyo precio es más del triple que el del acceso general: que va de las 60 a las 71 libras (de casi 70 a más de 82 euros).

Asimismo, en cada jornada se organizarán cuatro grupos de 25 visitantes, lo que podría generar cerca de 800.000 libras en ingresos, una cifra próxima al millón de euros. Y el recorrido incluirá tres espacios que formaban parte del entorno más íntimo de Isabel II.

Entre ellos, se encuentra el Salón real del desayuno, una sala donde, en contra de lo que cabría suponer, la reina y el duque de Edimburgo celebraban cenas privadas; la Sala de estar, donde la monarca revisaba documentos enviados por el Gobierno del Reino Unido; y el vestidor, que aún conserva varios conjuntos utilizados por Isabel II en actos oficiales.

Imagen de la habitación de María Estuardo, primera de Escocia, en el Palacio de Holyroodhouse. El techo contiene las iniciales de sus padres, Jacobo V y María de Guisa / Goundo Sakho / Royal Collection Trust/Instagram

Las leyendas de Holyroodhouse

El Palacio de Holyroodhouse no es solo una residencia real: está lleno de historias dramáticas, políticas y hasta misteriosas, muchas de las cuales están vinculadas a habitaciones concretas que hoy se pueden visitar.

Uno de los episodios más conocidos ocurrió en 1566, durante el reinado de María Estuardo, primera reina de Escocia. En sus aposentos, su secretario personal, David Rizzio, fue asesinado por un grupo de nobles. El ataque, encabezado por el rey consorte, Henry Stuart (Lord Darnley), se produjo por la supuesta influencia política que Rizzio tenía sobre la reina.

Con el tiempo, surgieron varias leyendas populares: una cuenta que el espíritu de Rizzio todavía aparece cerca de los apartamentos de María I. Y hay otra que explica que el fantasma de Agnes Sampson, 'Bald Agnes’, acusada de brujería y ejecutada en 1591, vaga por los pasillos del antiguo monasterio del palacio.

En 1650, durante los conflictos entre Inglaterra y Escocia, el palacio sufrió un importante incendio. Las tropas del líder militar Oliver Cromwell ocuparon Edimburgo y el fuego dañó gran parte del edificio medieval, incluido el monasterio. Años después fue reconstruida, adoptando el estilo gótico que conserva en la actualidad.

Una iniciativa de Isabel II

La apertura a las nuevas estancias íntimas de Holyroodhouse no es un hecho aislado. En los últimos años, la Royal Collection Trust ha explorado distintas maneras de atraer al público. Ejemplo de ello es cuando la reina Isabel II permitió por primera vez, en 2021, la entrada de forma regular y previo pago a los jardines del Palacio de Buckingham, ofreciendo al público la posibilidad de pasear y hacer pícnics en el área; algo totalmente inédito hasta entonces salvo en celebraciones especiales.

Siguiendo esta misma línea, la apertura de los apartamentos privados de Edimburgo podría repetirse en el futuro, si el público responde favorablemente, para asegurar la conservación del patrimonio histórico de la monarquía británica.