Alexander Skarsgård, de hombre objeto a icono ‘queer’

Alexander Skarsgård (Estocolmo, 1976) no sintió vértigo alguno frente al guión de ‘Pillion’, donde interpreta a un motero homosexual aficionado al BDSM que subyuga en la ficción a Harry Melling, más conocido como Dudley en ‘Harry Potter’. La osada exploración de las relaciones ‘queer’ y el sexo explícito de la película, lejos de ahuyentarlo, lo atrajeron: a la hora de aceptar un papel, valora que suponga adentrarse en territorio desconocido.

Para el actor el riesgo es otro. Después de que un cameo en ‘Zoolander’ (2001) haciendo de modelo bastase para ponerlo en órbita en Hollywood al grito de ‘¡Orange Mocha Frappuccino!’, solo le llamaban para interpretar al despampanante novio de la chica que no tarda en morir en una película de terror. Paradigma de la belleza escandinava, con su 1,94 m de estatura, empatizaba con su ex Charlize Theron, quien lamentaba que a las guapas las descartaran las primeras cuando llegaban los papeles importantes. “Como rubia de buen ver puedo entenderlo”, bromeó Alexander Skarsgård.

Uñas rojas y lentejuelas

Con el mismo buen humor se aplica ahora en la promoción de ‘Pillion’, la sensación del último Festival de Cannes. Empezando por sus llamativos estilismos, con uñas lacadas en rojo, botas hasta el muslo y lentejuelas que le convierten en uno de los mejores exponentes del ‘method dressing’, en el que los actores se imbuyen de su personaje también en sus atuendos sobre la alfombra roja. Y jugando a la ambivalencia sobre su orientación sexual. “Mi pasado no es tan relevante. Tengo un hijo, pero con quién he estado, hombres, mujeres…”, reflexionó en el Festival de Cine de Zúrich.

Hijo del ilustre actor Stellan Skarsgård, que opta a un Óscar por ‘Valor sentimental’, a nadie le sorprendió verlo como ‘Tarzán’, pero le ha costado que se lo tomen en serio. Superó su etapa de hombre objeto gracias a David Simon, creador de ‘The Wire’, que contó con él en 2008 para la serie ‘Generation Kill’, sobre la guerra de Irak en HBO. Esta plataforma le ha brindado sus mejores oportunidades profesionales. De su inolvidable vampiro en ‘True Blood’, a ‘Big Little Lies’, donde era el marido maltratador de Nicole Kidman. Con la actriz, que le estampó un comentado beso en los Emmy de 2017 (“también besé a mi marido”, protestó ella), protagonizó asimismo ‘The Northman’, un 'blockbuster' vikingo con altas dosis de violencia en la que Kidman esta vez era su madre.

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Lejos quedan aquellos tiempos en los que Alexander Skarsgård, siendo niño, solo quería un padre “con un maletín” y escapaba de la tradición interpretativa familiar alistándose en el Ejército sueco con 19 años, aunque luego solo durara 18 meses. Después se mudó a Leeds para estudiar inglés, donde compartía piso con un traficante, y en suma se dedicó unos años de disipación. Tras hacer fortuna en EEUU volvió a Estocolmo en 2023 tras sentar cabeza con la actriz Tuva Novotny, con la que se estrenó en la paternidad. Allí se mueve en bicicleta y una vez incluso estuvo a punto de atropellar a Greta Thunberg. Ha afianzado su carrera con personajes perversos, como el CEO tecnológico de ‘Succession’ o el cyborg de seguridad que da nombre a ‘Matabot’, la serie de ciencia ficción de Apple TV. Ya se siente cómodo como el primogénito de una saga de ocho hermanos, de los que cuatro (Bill, Gustaf y Valter, además de él mismo) son actores. La larga vida del apellido Skarsgård en los títulos de crédito parece garantizada.