De una masía modernista en Manresa a un loft industrial en Barcelona: así es la nueva casa de Rosalía

La cantante Rosalía (33 años) tiene un refugio muy discreto en Barcelona: un loft de estilo industrial situado en el barrio de Poblenou, a pocos minutos de la playa. No tiene nada que ver con la gran masía que el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro compró en Manresa para la pareja en 2022. Mientras que el Mas Morera era un espacio modernista rodeado de naturaleza y la tranquilidad del camino de Rajadell, la vivienda en la capital catalana tiene una clara inspiración en los lofts neoyorquinos de los años ochenta y está situada en uno de los distritos más creativos de la ciudad.

Un antiguo espacio industrial convertido en hogar

Aquella finca, de más de 2.600 metros cuadrados y catalogada como Bien de Interés Local, debía convertirse en su residencia familiar, pero tras la ruptura la propiedad continúa actualmente en venta. Aquella etapa ya queda en el pasado para la estrella de Sant Esteve Sesrovires, que se relaja cuando su complicada agenda se lo permite en una antigua nave industrial reconvertida en loft.

El interior apuesta por una estética minimalista que contrasta con el pasado industrial del edificio. Materiales como la madera, la piedra o el mármol aportan calidez al espacio, mientras que la presencia de plantas ayuda a suavizar el ambiente.

La vivienda tendría unos 117 metros cuadrados y estaría distribuida en varias estancias, configurando un espacio pensado como refugio personal para la artista.

Situado en Poblenou, un antiguo barrio fabril que se ha convertido en uno de los principales polos creativos de Barcelona, el loft combina la proximidad al mar con la actividad cultural y tecnológica de la zona, lo que lo convierte en una de las áreas más atractivas para vivir en la ciudad.