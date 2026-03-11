El tenso reencuentro entre Iñaki Urdangarín, Ainhoa Armentia y la infanta Cristina

Nuevo miércoles y nuevo episodio del pódcast Mamarazzis, el formato de prensa rosa de EL PERIÓDICO conducido por Laura Fa y Lorena Vázquez. En el capítulo de esta semana, las periodistas analizan algunas de las historias más comentadas de los últimos días: desde el incómodo reencuentro entre Iñaki Urdangarín, la infanta Cristina y Ainhoa Armentia, hasta la polémica generada por Georgina Rodríguez tras su visita al Valle de Cuelgamuros.

El programa también repasa la victoria judicial de Jessica Goicoechea contra su expareja River Viiperi y comenta una inesperada pareja sorpresa que empieza a circular por las revistas del corazón: la formada por Kylian Mbappé y Ester Expósito.

El incómodo encuentro entre Urdangarín, Cristina y Ainhoa Armentia

Una de las imágenes más comentadas de la semana llega de la mano de la revista '10 Minutos', que ha captado el primer encuentro público entre Iñaki Urdangarín, la infanta Cristina y Ainhoa Armentia. La escena se produjo el pasado domingo en Barcelona durante un partido de balonmano de su hijo Pablo Urdangarín.

Según la información que ha podido confirmar el entorno de la infanta a las Mamarazzis, Cristina desconocía que su exmarido acudiría acompañado de su actual pareja. De hecho, aseguran que se enteró apenas unos minutos antes de que comenzara el partido. Ni siquiera el equipo de seguridad que la acompañaba estaba al tanto de la presencia de Armentia.

La infanta siguió el encuentro sentada junto a otras madres de jugadores, mientras que Urdangarín presenció el partido desde el palco junto a Ainhoa Armentia. Pese a compartir espacio en el mismo pabellón, las Mamarazzis aseguran que no hubo ni miradas ni gestos entre ellos, en contraste con otras ocasiones en las que ambos se mostraban muy efusivos animando a su hijo.

El ambiente fue descrito como especialmente frío, a pesar de que Pablo acabó expulsado, firmó una gran actuación anotando cinco goles. Además, el entorno del exduque de Palma habría intentado evitar que se difundieran imágenes de él junto a Armentia durante el evento, consciente de la expectación mediática que generaría el encuentro.

Georgina Rodríguez y su polémica visita al Valle de Cuelgamuros

Otro de los temas que han comentado Laura Fa y Lorena Vázquez es la polémica protagonizada por Georgina Rodríguez, que este martes compartió en redes sociales su visita al Valle de Cuelgamuros (antiguo Valle de los Caídos).

La influencer acudió al enclave para asistir a misa y publicó en sus historias de Instagram que había sido "la misa más bonita" a la que había asistido. El gesto no pasó desapercibido y generó debate en redes sociales, ya que el lugar sigue siendo uno de los símbolos más controvertidos de la dictadura franquista.

Las Mamarazzis recordaron que el desplazamiento coincidió con la llegada a Madrid del avión privado de Cristiano Ronaldo días antes, lo que explicaría el viaje de Georgina a la capital española.

Jessica Goicoechea gana el juicio contra River Viiperi

El capítulo también aborda la noticia anunciada por Jessica Goicoechea, que ha comunicado públicamente que ha ganado el juicio contra su expareja River Viiperi tras seis años de proceso judicial.

La influencer explicó en un comunicado que la denuncia por violencia de género se remonta a 2020, en plena pandemia. Según relató, tardó aproximadamente una semana en decidirse a presentar la denuncia, un paso que asegura que fue difícil por el miedo y la presión emocional.

Goicoechea y Viiperi mantuvieron una relación de más de dos años. El modelo, de padre español y madre finlandesa, era conocido, entre otras cosas, por haber sido pareja de Paris Hilton antes de iniciar su relación con la empresaria y modelo catalana.

Tras años de procedimientos judiciales, la resolución supone un punto final a una etapa especialmente complicada para la influencer, que ha querido compartir el resultado con sus seguidores.

Mbappé y Ester Expósito, ¿pareja sorpresa?

Las Mamarazzis comentan una de las posibles nuevas parejas sorpresa que empiezan a circular por la prensa del corazón: Kylian Mbappé y Ester Expósito.

Algunas revistas han publicado fotografías que apuntan a una posible relación entre el futbolista y la actriz española, una combinación que ha sorprendido tanto a la prensa deportiva como a la del corazón. Según varias informaciones, ambos habrían sido vistos juntos en las últimas semanas en Madrid y también en París, lo que ha alimentado los rumores sobre un posible inicio de relación.

Por ahora no hay confirmación oficial por parte de ninguno de los dos, pero el rumor ya ha comenzado a generar titulares y especulaciones sobre la que podría convertirse en una de las parejas más mediáticas del panorama internacional.

