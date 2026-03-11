Todo lo que sabemos del menú de la cena de los Oscar

La 98.ª ceremonia tendrá lugar el domingo y, como cada año, irá seguida del “Baile de los Gobernadores”, la fiesta en la que los ganadores descorchan el champán, mientras que los perdedores ahogan su desilusión en sofisticados cócteles.

El chef Wolfgang Puck, al frente del evento desde hace 32 años, ha previsto este año grandes clásicos, como un pastel de pollo, y algunas novedades, entre ellas un gran bufé de sushi a la carta.

“Preparamos alrededor de 25.000 platos” para la velada, explicó el martes a la AFP, durante la presentación del menú a la prensa.

“Puedes comer japonés, austriaco, siempre puedes tomar el mejor filete”, añadió, mientras flambeaba una jugosa costilla de cerdo.

Las estrellas pueden, evidentemente, comer también de forma vegana. El objetivo sigue siendo que haya algo para todos los gustos, garantiza.

Todo un reto cuando el público de la velada está formado por celebridades que a veces recurren a pastillas supresoras del apetito como el Ozempic para mantener la línea.

Las estrellas que las toman pueden acompañar el medicamento “con la carne de buey de Miyazaki (…) mejor que con espinacas”, bromea el chef.

Los socios de la velada también tienen previstas miles de botellas de vino, champán, sake y tequila. Este año, las estrellas podrán degustar además cócteles inspirados en la cultura mexicana e italiana.

Y de postre, tendrán derecho a las tradicionales estatuillas de los Oscar de chocolate. Un delicioso premio de consolación para todos los perdedores de la ceremonia.

“Es tan difícil ganar un Oscar”, declaró el chef Garry Larduinat a la AFP. “Así que tener uno de chocolate y llevártelo a casa es algo muy especial. Y este es el único lugar donde puedes conseguir uno.”