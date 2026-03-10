Estos son todos los combates de La Velada del Año VI de Ibai: cartel completo del evento en Sevilla

El 'streamer' e 'influencer' Ibai Llanos ha revelado este lunes toda la información sobre La Velada del Año VI.

El evento de boxeo amateur entre creadores de contenido, ideado y organizado por el 'influencer', será retransmitido en directo a través de Youtube, Twitch y TikTok.

Se repiten fecha y lugar

La Velada del Año VI tendrá lugar, por segundo año consecutivo, en el Estadio de La Cartuja de Sevilla el próximo 25 de julio.

Ibai ya había filtrado que es la velada con más combates de todas las ediciones, con un total de 10, y que no todos los concursantes son creadores de contenido, a diferencia de las pasadas ediciones.

El ‘streamer’ ha anunciado los combates en directo por las mismas plataformas, aunque el orden en el que han sido mencionados los encuentros no indica que se siga ese mismo el día del combate.

Los participantes

Los primeros dos contrincantes ya han sorprendido al público, ya que no son creadores de contenido. Estos son Edu Aguirre y Gastón Edul, periodistas deportivos de España y Argentina, respectivamente.

El segundo combate es entre la creadora de contenidos española Fabiana Sevillano y la colombiana, La Parce. Además, Fabiana nació y creció en la ciudad donde tendrá lugar esta sexta edición.

Las siguientes dos contrincantes también son mujeres: Clersss y Natalia MX, ambas creadoras de contenido en España y México respectivamente.

El cuarto combate es uno de los más sonados, ya que, tal y como ya anunció Ibai, no son creadores de contenido. Se trata de un enfrentamiento entre los cantantes Lit Killah de Argentina, y Kidd Keo de España. Ambos han compartido cartel en varios festivales.

El quinto encuentro anunciado ha sido entre Alondrissa y Angie Velasco, de Puerto Rico y Argentina, ambas creadoras de contenido y amigas.

Viruzz repetirá su participación en la Velada, esta vez contra Gero Arias, ambos 'influencers'. Será la quinta vez que el español Viruzz pelee en este evento, manteniendo el récord de combates.

Los dos 'main event'

El séptimo y octavo combate también son entre mujeres. El primero anunciado ha sido el de Roro y Samy Rivers, dos ‘influencers’ que ya participaron en ediciones pasadas. Este enfrentamiento formará parte de uno de los dos ‘main event’ ya anunciados por Ibai.

Recordemos que el 'main event' es aquel combate "más importante, el que más suele dar que hablar, el que más le gusta a la gente o el que más morbo puede tener", en palabras de Ibai.

El quinto combate femenino lo protagonizarán Marta Díaz y Tatiana Kaer, ambas creadoras de contenido españolas.

El noveno combate anunciado por el ‘streamer’, el segundo ‘main event’, lo protagonizarán Fernanfloo y Yo Soy Plex -ganador este último de la Velada 4-, dos exconcursantes del evento de lucha y también creadores de contenido.

Por último ha salido a la luz que los 'influencers' IlloJuan y The Grefg se enfrentarán también en esta sexta edición.

De esta forma, queda definida la cartelera para La Velada del Año VI, un evento que cuenta con grandes nombres de las redes sociales.