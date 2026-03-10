La princesa Eugenia de York deja su patronazgo en una ONG contra la esclavitud en plena presión por los vínculos del expríncipe Andrés con Epstein

La princesa Eugenia de York ha puesto fin discretamente a su papel como patrona de la organización Anti-Slavery International, tras siete años vinculada a la lucha contra la esclavitud moderna. La decisión llega en un momento especialmente delicado para la familia York, marcado por el nuevo foco mediático sobre su padre, Andrew Mountbatten-Windsor, por su relación con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein.

La organización británica confirmó el final del patronazgo en un breve comunicado en el que agradece el trabajo de la princesa. "Tras siete años, nuestra relación como patrona con HRH Princess Eugenie of York ha llegado a su fin. Agradecemos su apoyo y esperamos que continúe trabajando para acabar con la esclavitud", señaló la entidad. Al mismo tiempo, el perfil de la princesa fue retirado de la página web del organismo, donde anteriormente se destacaba su implicación en campañas contra el tráfico de personas, el trabajo forzoso y otras formas de explotación.

Aunque no se han dado explicaciones oficiales sobre su salida, el movimiento coincide con un momento de fuerte presión pública sobre Andrés Mountbatten-Windsor, antiguo duque de York, tras la difusión de documentos y correos vinculados a la red de abusos y tráfico sexual de Jeffrey Epstein, fallecido en 2019 mientras esperaba juicio en EEUU. El exmiembro de la familia real británica niega cualquier irregularidad, pero el caso ha vuelto a colocar a su entorno familiar bajo el foco mediático.

Andrés, duque de York, sus hijas las princesas Eugenia y Beatriz y Eduardo, conde de Wessex, a la salida de la misa celebrada en la catedral de San Pablo. / EFE / SERGEANT RUPERT FRERE

Distanciados desde las Navidades

En paralelo, la situación también ha tenido consecuencias personales. Según reveló en enero 'The Mail on Sunday', Eugenia de York ya habría cortado completamente el contacto con su padre a raíz del escándalo. Fuentes cercanas a la familia aseguraron que la princesa, de 35 años, llevaba meses sin hablar con él y que ni siquiera lo visitó durante las pasadas Navidades. El distanciamiento estaría relacionado con las nuevas revelaciones del caso Epstein y con la negativa del exduque a pedir disculpas a las víctimas.

Una fuente citada por el dominical británico llegó a comparar la ruptura con conflictos familiares mediáticos recientes (el drama de los Beckham, para ser exactos): "No hay contacto ninguno, nada. Ella lo ha cortado por completo".

Mientras tanto, la princesa mantiene su actividad profesional fuera del entorno institucional como directora en la galería de arte Hauser & Wirth, intentando preservar una imagen pública ligada a causas sociales.

El caso de su hermana, Beatriz

La situación contrasta con la actitud de su hermana mayor, la princesa Beatriz, que ha optado por mantener una relación más conciliadora con su padre y seguir en contacto con él.

Ni Eugenia, ni Beatriz de York, ni su madre Sarah Ferguson están acusadas de ningún delito en relación con los archivos de Epstein. Sin embargo, sus nombres aparecen mencionados en algunos documentos, lo que ha reavivado el interés público sobre la relación entre el financiero y el círculo familiar. Recientemente, además, se les ha comunicado a las dos hermanas que este año no se las ha invitado a Ascot.

El expríncipe Andrés, en una de sus fotos más comprometedoras reveladas en los últimos archivos desclasificados sobre el caso Epstein. / AP / Jon Elswick

La citada ONG también ha estado recientemente bajo escrutinio. Sus últimas cuentas muestran que la organización destinó más dinero a salarios que a programas sociales, lo que llevó al regulador británico de organizaciones benéficas a estudiar posibles preocupaciones sobre su gestión.