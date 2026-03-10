Con un famoso 'nepobaby'
Thylane Blondeau, 'la niña más guapa del mundo', anuncia su boda 20 años después de hacerse mundialmente famosa
La modelo francesa, que hoy tiene 24 años, se ha comprometido con el actor Ben Attal, hijo de Charlotte Gainsbourg y nieto de Jane Birkin, tras varios años de relación
La modelo francesa Thylane Blondeau, conocida internacionalmente como 'la niña más guapa del mundo', ha anunciado su compromiso matrimonial a los 24 años. La joven compartió la noticia en Instagram, donde publicó varias imágenes de la pedida de mano, celebrada en un entorno junto al agua y rodeada de pétalos de rosa.
"Dije sí a mi mejor amigo", escribió la modelo en la publicación con la que confirmó su boda con Ben Attal, actor francés de 28 años. El prometido no es ningún desconocido, pues pertenece a una de las familias culturales más conocidas de Francia: es hijo de Charlotte Gainsbourg y Yvan Attal, y nieto de la icónica cantante y actriz Jane Birkin y del músico Serge Gainsbourg.
Se hizo viral a los 6 años
La noticia ha vuelto a situar a Blondeau en el foco mediático casi dos décadas después de hacerse viral cuando apenas tenía 6 años. Su rostro apareció entonces en 'Vogue Enfants', una versión de la icónica revista centrada exclusivamente en la moda infantil, y rápidamente fue bautizada por la prensa internacional como 'la niña más guapa del mundo', un apodo que la acompañó durante su infancia.
Con el paso del tiempo, Blondeau ha convertido aquella fama temprana en una carrera consolidada en la moda. Ha trabajado con firmas internacionales y está representada por la agencia IMG Models, además de impulsar proyectos propios en el sector de la belleza y la moda.
En los últimos meses, la modelo también había reaparecido en titulares por su presencia en la Semana de la Moda de París y por responder públicamente a comentarios sobre su aspecto físico, negando haberse sometido a ninguna cirugía estética.
Por ahora, la pareja no ha revelado fecha ni lugar de la boda, pero el anuncio ha generado una gran repercusión en la prensa del corazón europea, que vuelve a mirar a Blondeau, la niña prodigio de la moda que ahora prepara su paso por el altar.
