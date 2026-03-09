MAPA | ¿Qué países del mundo tienen más hombres calvos? Buscador

España lidera una estadística no muy glamurosa: es el país con mayor prevalencia de alopecia masculina del mundo. Según un análisis internacional de la plataforma especializada Medihair, el 44,5% de los hombres españoles presenta algún grado de calvicie, una cifra que sitúa al país por delante de Italia (44,37%), Francia (44,25%), EEUU (42,68%) y Alemania (41,5%), por citar solo los cinco primeros puestos del ránking. El dato confirma una tendencia conocida por dermatólogos desde hace años: la caída del cabello es especialmente común en el sur de Europa.

En el siguiente mapa se puede observar, en color rojo los países donde la proporción es mayor, seguido del color verde oscuro, los países que van a la zaga (que incluye todo el norte del continente americano y Australia). Al pasar el ratón por el mapa se obtiene el porcentaje.

Tal como explica María Teresa Alcalde, licenciada en Farmacia y directora del Postgrado en Tricología y Cosmética Capilar de la Universitat de Barcelona, "la alopecia androgénica es la causa más frecuente de alopecia, tanto en varones como en mujeres. Afecta aproximadamente al 50% de los varones caucásicos mayores de 50 años, si bien su prevalencia es menor en las personas de razas negra y asiática".

El estudio de Medihair, se realizó en 2023 mediante una encuesta a 4.284 personas de todo el mundo para determinar los países con mayor prevalencia de calvicie masculina. Aproximadamente, la mitad de los 47 países de la lista pertenecen a la región occidental.

En este buscador se puede consultar la totalidad del listado, y su posición en el ránking: