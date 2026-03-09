Detenida una mujer tras disparar contra la casa de Rihanna en Beverly Hills mientras la cantante estaba dentro

La mansión de Rihanna en Beverly Hills fue escenario este domingo de un inquietante episodio que ha puesto en alerta al entorno de la artista. Una mujer de unos 30 años fue detenida después de. presuntamente. disparar contra la vivienda de la cantante mientras esta se encontraba dentro.

Según informaron medios como 'People', el incidente se produjo alrededor de la una y veinte de la tarde, cuando la policía de Los Ángeles recibió avisos de disparos en el exclusivo barrio de Beverly Crest, una de las zonas residenciales más codiciadas de la ciudad.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, la sospechosa disparó desde un vehículo estacionado frente a la propiedad, descrito en varios informes como un Tesla blanco, antes de intentar abandonar el lugar. Los agentes la arrestaron poco después.

Las autoridades calculan que se realizaron entre 7 y 10 disparos, uno de los cuales llegó a impactar contra la pared de la casa, aunque no se registraron daños personales.

Ilesa

La cantante, de 38 años, estaba dentro de la vivienda en el momento del ataque y resultó ilesa, según confirmó la policía. Tampoco se ha informado de heridos entre las personas que pudieran encontrarse en el interior de la residencia.

Por ahora se desconoce el motivo del tiroteo, y las autoridades mantienen abierta la investigación. Tampoco se ha confirmado si A$AP Rocky, pareja de la artista, o alguno de sus tres hijos se encontraba en la casa en ese momento.

Rihanna -cuyo nombre real es Robyn Fenty- reside en esta propiedad desde 2021. La mansión, situada en una zona frecuentada por celebridades, forma parte del discreto estilo de vida que la cantante mantiene en Los Ángeles junto al rapero A$AP Rocky y su familia.

Noticias relacionadas

El incidente recuerda que la seguridad de las estrellas sigue siendo una preocupación constante en Hollywood. No es la primera vez que la artista vive un episodio relacionado con su hogar: en 2018 un intruso llegó a entrar en otra de sus casas en Los Ángeles antes de ser detenido por la policía.