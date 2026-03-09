Braithwaite, exjugador de Barça y Espanyol, sorprende con su nuevo proyecto millonario: "Pensé en cada detalle"

A sus 34 años, Martin Braithwaite ha pasado por clubes como el FC Barcelona, Toulouse, Middlesbrough y Espanyol, además de representar a la selección danesa. Aunque su carrera futbolística tuvo momentos de altibajos, el danés ha sabido aprovechar su experiencia para crear nuevas oportunidades fuera del fútbol.

Actualmente juega en el Gremio de Brasil, aunque en 2023 comenzó a dar rienda suelta a su pasión por la cocina y sorprendió abriendo Braithwaite's Kitchen, un servicio de comida vegetariana en Barcelona, y Playa París, un restaurante especializado en brunch y cócteles.

Ahora, Braithwaite celebra un nuevo logro: la apertura de Playa París en Porto Alegre, Brasil. "Finalmente abrió oficialmente sus puertas y me llena de alegría y orgullo haber hecho realidad este proyecto", escribió en Instagram.

El restaurante es un proyecto conjunto con su esposa y socia, Anne-Laure, quien ha participado activamente en cada detalle del local: "Mi amor, pensé en cada detalle y trabajé incansablemente para que todo saliera exactamente como imaginabas. Que este sea un lugar con buenos recuerdos y experiencias especiales", añadió Braithwaite en la publicación.

Playa París ofrece desayunos, bocadillos, cruasanes y cócteles durante todo el día, creando un ambiente relajado y moderno para sus clientes. La sede brasileña nace como una extensión de la primera ubicada cerca de la playa en Barcelona, con el objetivo de llevar su concepto de brunch y coctelería a un público más amplio.

La inauguración fue celebrada con entusiasmo, donde Anne-Laure lució un elegante vestido turquesa y el equipo del restaurante posó junto a la pareja.

"Una noche muy especial para nosotros (...) Que este sea un lugar de reuniones, buenos recuerdos y experiencias especiales. ¡Estamos muy felices de compartir esto contigo! Nos vemos allí", escribió el futbolista en Instagram.

Otras inversiones del futbolista

Más allá de la gastronomía, Braithwaite ha invertido en moda, tecnología y bienes raíces, logrando junto a Anne-Laure un patrimonio estimado en más de 285 millones de euros. Sus proyectos inmobiliarios, que comenzaron con una inversión modesta de unos 690.000 euros, se han valorizado a más de 200 millones, reflejando su visión empresarial.