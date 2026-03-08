El 'youtuber' MrBeast compra la plataforma tecnológica financiera Step: los motivos detrás de esta adquisición

James Stephen Donaldson, popularmente conocido como MrBeast, es un 'youtuber' famoso que cuenta con casi 470 millones de suscriptores en esta plataforma.

MrBeast suele crear vídeos con desafíos extremos, concursos millonarios y acciones filantrópicas. Su contenido se centra en la producción a gran escala, la generosidad llevada al extremo y la viralidad, reinvirtiendo casi todas sus ganancias en generar nuevo contenido.

La producción de sus vídeos suele costar millones de dólares, y cuenta con un equipo detrás de casi 300 personas.

Step, la plataforma estadounidense

El ‘youtuber’ anunció el pasado mes de febrero que ha adquirido, a través de su empresa Beast Industries, la plataforma dedicada a servicios financieros Step. El valor de la compra, no obstante, no ha sido revelado.

Esta plataforma ofrece servicios bancarios y educación financiera a adolescentes y jóvenes adultos para conseguir un crédito.

Mediante cuentas de ahorro, tarjetas Visa diseñadas para construir un historial de crédito y herramientas básicas de inversión, Step cuenta con más de siete millones de usuarios y ha recaudado más de 500 millones de dólares (más de 430 millones de euros).

El porqué de esta compra

En una publicación en la red social de X, MrBeast ha afirmado que su objetivo principal es "brindarles a millones de jóvenes la base financiera que yo nunca tuve".

De joven, nadie le enseñó al ‘youtuber’ a invertir, pedir créditos o administrar su propio dinero, por lo que ahora busca revertir esta situación para las generaciones venideras.

Otras inversiones

Esta apuesta llega pocas semanas después de que Bitmine Immersion Technologies, una empresa de tecnología enfocada en la acumulación de Bitcoin a largo plazo, invirtiese 200 millones de dólares (casi 173 millones de euros) en Beast Industries en enero de 2026.

Esta inversión aportó una valoración al grupo Beast de alrededor de 5.000 millones de dólares (unos 4.325 millones de euros), según informó Europa Press.

MrBeast Industries y su patrimonio

Beast Industries tiene sede en Raleigh (Carolina del Norte, Estados Unidos), y cuenta con casi 500 empleados. Feastables es su línea de chocolates y su principal motor de rentabilidad, superando tanto al canal de Youtube como al reality 'Beast Games', emitido en Amazon Prime Video.

Además, también es propietaria de MrBeast Burger, una cadena virtual de hamburguesas lanzada en 2020 y que ha llegado a más de 2.000 ubicaciones.

El ‘youtuber’ también ha lanzado Beast Land, un parque de atracciones temporal en Riad (capital de Arabia Saudí) en el año 2025.

Su lado benéfico

Además, Beast Philanthropy es un brazo benéfico de Beast Industries, que ha destinado más de cien millones de dólares (unos 86 millones de euros) a causas como Team Trees, Team Seas, Team Water (campañas para abordar crisis ambientales y humanitarias) y a construir pozos en África.

Noticias relacionadas

Según informa el medio digital Business Insider, Beast Industries “podría explorar una salida a bolsa en los próximos años, abriendo la posibilidad de que sus seguidores se conviertan en accionistas”.