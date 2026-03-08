Club de Estilo
Ignacio Sevilla, director médico de Svenson: "Las consultas en mujeres se han incrementado, ya sea por estrés crónico o cambios hormonales"
Se estima que alrededor del 40% de las mujeres presentará algún grado de alopecia a lo largo de su vida
Calvas, el último estigma estético femenino por derribar: "Luchamos por visibilizar y normalizar la alopecia de las mujeres; no creas que eres la única"
España, el país con mayor porcentaje de calvos del mundo: casi la mitad de hombres sufren alopecia
Hace unos meses, el director médico y cirujano capilar de Svenson, Ignacio Sevilla, explicaba en EL PERIÓDICO en qué consistía la pérdida estacional -"efluvio telógeno estacional", por su nombre técnico-, que ocurre sobre todo en otoño en gran parte de la población. Normalmente, resulta al combinar cambio de estación con estrés, y es totalmente normal. Pero hay otros tipos de alopecias, tanto en hombres como en mujeres, y es importante saber distinguir cuándo preocuparse (y cuándo no).
¿Cuál es la prevalencia de la alopecia femenina frente a la masculina?
La alopecia es más prevalente en hombres, pero la diferencia no es tan marcada como se pensaba. Se estima que alrededor del 40% de las mujeres presentará algún grado de alopecia a lo largo de su vida. En la mujer, la pérdida suele ser más difusa, lo que retrasa el diagnóstico y la consulta médica.
¿Ha aumentado la calvicie entre mujeres?
No se puede afirmar un aumento real de la incidencia, pero sí un incremento claro de las consultas. Factores como el estrés crónico, los cambios hormonales y una mayor concienciación sobre la salud capilar influyen en esta tendencia.
¿Qué tipos de calvicie son más comunes?
La más frecuente es la alopecia androgenética femenina. También son habituales el efluvio telógeno y la alopecia areata. Además, deben considerarse las alopecias cicatriciales, menos frecuentes pero clínicamente relevantes, ya que destruyen el folículo piloso de forma irreversible, por lo que es importante el diagnóstico precoz.
¿En qué edades se presentan?
La alopecia puede aparecer a cualquier edad. La alopecia androgenética suele manifestarse entre los 20 y 40 años, y acentuarse tras cambios hormonales como el posparto o la menopausia. Las alopecias cicatriciales pueden aparecer en la edad adulta y requieren valoración médica temprana.
¿Son efectivos los tratamientos que hay hoy en día?
Según la experiencia de Svenson, el tratamiento debe basarse siempre en un correcto diagnóstico. En nuestra experiencia clínica, la combinación de tratamientos tópicos, infiltrados y sistémicos con evidencia científica, junto con terapias médicas complementarias y cuidados personalizados, permite frenar la progresión y mejorar la calidad del cabello. En las alopecias cicatriciales, el objetivo principal es detener la actividad inflamatoria.
Díganos, ¿cuándo acudir al especialista?
Ante una caída persistente, pérdida de densidad o cambios en el cuero cabelludo que duren más de tres meses, se recomienda acudir a un especialista. Un diagnóstico precoz mejora el pronóstico y evita tratamientos inadecuados o expectativas irreales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una mujer pierde la pensión de viudedad de 3.210,78 euros por no estar inscrita como pareja de hecho
- Mercè Boada, neuróloga: 'El 60% de los nuevos diagnósticos de alzhéimer son mujeres
- Encuesta CEO: Trump hace caer la simpatía de los catalanes hacia Estados Unidos por debajo de la de China
- Estimada Sílvia Abril: yo no formo parte de ningún 'chiringuito', como dices
- Un trabajador de 71 años pierde su jubilación por no pagar una deuda de 13.903,14 euros con la Seguridad Social
- Si te han cancelado el vuelo de vuelta, la solución no es apelar al paternalismo de tu gobierno
- Inditex y Alcampo construirán en Sant Adrià por encima del nivel de la calle para protegerse de inundaciones
- ¿Por qué tantos médicos MIR quieren ser dermatólogos? 140 plazas que se agotan el primer día