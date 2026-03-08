Famosos
Entre libros y mapas: así es el hogar de Arturo Pérez-Reverte, en una exclusiva urbanización
Con una decoración simple y un ambiente luminoso, la vivienda de Pérez-Reverte se transforma en un cuartel general de libros y recuerdos, donde el escritor busca la inspiración y la disciplina necesarias para su trabajo
Irene Pérez Toribio
A treinta kilómetros de Madrid, en una exclusiva urbanización escondida entre pinares, se esconde un refugio silencioso donde las paredes no se llenan de cuadros, sino de libros... Aunque parece el inicio de una de las novelas de Arturo Pérez-Reverte, esta descripción no tiene nada de ficción, y es que el célebre escritor y periodista español, vive desde hace más de 50 años en una de las zonas residenciales más cotizadas de la sierra madrileña.
Con un precio que supera los 2.300 euros el metro cuadrado, lo normal sería esperar un gran lujo, ostentosidad, piscinas infinitas o fachadas de revista, sin embargo, para Pérez-Reverte, el verdadero tesoro de este paraje es el silencio. Se trata del barrio de La Navata, en Galapagar. En él, el escritor se resguarda del ruido de la capital sin renunciar completamente a su bullicio, ya que está muy bien conectado por Cercanías y varias líneas de autobús. Así, este chalé unifamiliar, con un exterior discreto y rodeado de naturaleza, ha permitido al académico encontrar el equilibrio perfecto entre aislamiento y comodidad.
Una biblioteca con más de 32.000 libros
Por dentro, su casa es, sobre todo, una gigantesca biblioteca: más de 32.000 libros repartidos en estanterías que cubren las paredes desde el suelo al techo y que convierten el interior de esta vivienda en un laberinto de tomos e historias. Entre los volúmenes se cuelan maquetas de barcos, mapas antiguos, cascos, armas y otros objetos recogidos por el académico durante sus viajes en lo que se configura como un pequeño museo improvisado.
Madera, papel y metal envejecido
Quienes han tenido el privilegio de visitar el hogar de Arturo Pérez-Reverte, la describen como un espacio luminoso y silencioso con grandes ventanales que permiten disfrutar de los paisajes de la sierra madrileña. Con una decoración simple, la madera, el papel y el metal envejecido de los objetos históricos transforman la que debiera ser una vivienda de lujo en una especie de cuartel general entre libros.
Buscando en ella la inspiración y la disciplina exigida por la literatura, es habitual que el famoso escritor se recluya entre las cuatro paredes de esta vivienda a las afueras de la capital. Así, dejando el ruido del mundo fuera, Pérez-Reverte deja que los libros, la memoria y el silencio tomen el control.
