El pódcast de EL PERIÓDICO | No hubo milagro culé, pero habrá robo en la final de Sevilla

El defensa uruguayo del FC Barcelona Araujo a la finalización del partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que FC Barcelona y Atlético de Madrid han disputado en el Camp Nou. EFE/Alejandro García. (Atlético Madrid)

El defensa uruguayo del FC Barcelona Araujo a la finalización del partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que FC Barcelona y Atlético de Madrid han disputado en el Camp Nou. EFE/Alejandro García.

Sergi Mas

Barcelona
El milagro culé estuvo a punto de concretarse, pero... la final de Copa la jugarán Atlético y Sociedad, con unos precios en Sevilla del siglo 45. El "no a la guerra" de Pedro Sánchez y la polémica de Silvia Abril tras lo que dijo en los Goya... En fin. Semanita intensa.

El pódcast de EL PERIÓDICO

Dónde escucharlo

'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVooxSpotifyPodimoGoogle PódcastAmazon Podcasts o Apple Podcasts.

Equipo

Idea: Albert Sáez.

Estudio de grabación: Manolita Studios.

Voz en off: Mercè Torrents.

Guión, edición y realización: Sergi Mas.

TEMAS

