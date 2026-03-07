El pódcast de EL PERIÓDICO
El pódcast de EL PERIÓDICO | No hubo milagro culé, pero habrá robo en la final de Sevilla
El milagro culé estuvo a punto de concretarse, pero... la final de Copa la jugarán Atlético y Sociedad, con unos precios en Sevilla del siglo 45. El "no a la guerra" de Pedro Sánchez y la polémica de Silvia Abril tras lo que dijo en los Goya... En fin. Semanita intensa.
Dónde escucharlo
'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVoox, Spotify, Podimo, Google Pódcast, Amazon Podcasts o Apple Podcasts.
Equipo
Idea: Albert Sáez.
Estudio de grabación: Manolita Studios.
Voz en off: Mercè Torrents.
Guión, edición y realización: Sergi Mas.
