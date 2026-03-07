Pedro Sánchez se toma una "pausa perruna" en La Moncloa: "Deseando que los turcos descubran el nombre de una de sus perras"

El ataque a Irán por parte de EEUU e Israel ha tensado las relaciones entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente español Pedro Sánchez, que ha enarbolado la bandera del 'No a la guerra' y ha rechazado a que aviones estadounidenses puedan utilizar las bases de Rota y Morón para su ofensiva contra Irán pese a las amenazas de Trump.

Una de las maneras que tiene Sánchez de desconectar de estas tensiones es jugar con sus mascotas, tal como ha mostrado en un vídeo en sus redes sociales desde La Moncloa previo a su discurso en Soria en plena campaña de las elecciones de Castilla y León del 15 de marzo.

Sánchez ha enseñado en sus redes la "pausa perruna", como ha bautizado este momento en el que aparece jugando con sus dos perras en los jardines de La Moncloa. “El perro es el mejor amigo del hombre, pero no tengo tan claro que el hombre sea el mejor amigo del perro. Y si no, mirad”, dice mientras bromea. Los perros, claro, le prestan más atención a la pelota que le lanza.

“Está claro que la pelota gana al hombre. Así me puedo tirar toda la tarde con ellas. Son una pasada”, añade.

La unión entre España y Turquía

El 'No a la guerra' de Sánchez ha producido una curiosa oleada de mensajes de apoyo y hermanamiento de usuarios turcos, que también rechazan la agresiva política de Trump en Oriente Medio. Es por ello que algunos usuarios han bromeado respecto al nombre de las perras del presidente. Una se llama India y la otra Turca.

"Estoy deseando que Twitter Turquía descubra que una de las perras de Pedro Sánchez se llama "Turca"', manifiesta un usuario de X llamado Mario.