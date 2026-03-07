Nicolás Keenan, jugador de hockey y "amor moderno" del primer ministro holandés

Desde finales de febrero, Países Bajos tiene al primer ministro más joven de su historia, Rob Jetten, de 38 años, del partido de centroizquierda D66. Es también el primer homosexual en acceder al cargo, en hablar abiertamente de ello, y en presumir de novio, Nicolás Keenan, un argentino jugador profesional de hockey hierba de 28 años, que vivió hasta los 18 en Catalunya y jugó en el club Egara, de Terrasa. La pareja se conoció hace cuatro años y hace dos se comprometió en matrimonio.

Su historia de amor fascina a los holandeses. Se conocieron en 2022 de forma casual en un supermercado en La Haya –en esa ciudad Keenan forma parte del club de primera división Klein Zwitserland- contactaron luego por Instagram e iniciaron una relación. «Un poquito de amor moderno, like, like, reacción, reacción... y aquí estamos», ha contado Keenan.

Figura también de la selección argentina de hockey Los Leones, Keenan se abrió recientemente en canal para explicar como trató al principio de que no trascendiera su noviazgo. Temía la acogida en su mundo, el del hockey, un deporte de élite donde son raras las salidas del armario, algo que retrata muy bien la exitosa serie canadiense 'Más que rivales', con la que el jugador se identifica.

"No dejaba que viniera a mis partidos"

«Estuve en la posición de Scott (personaje de la serie). Era un jugador profesional de hockey que ocultaba su orientación y vivía su historia de amor dentro de una habitación o dentro del departamento, con lo que me sentí muy identificado. Así fue como empezó mi relación con mi prometido», ha dicho, admitiendo que es algo de lo que no se siente «orgulloso». «No dejaba que Rob viniera a mis partidos. No lo mostraba en mis redes sociales. Pasaba por su lado en la calle y fingía que era un desconocido», ha contado.

No fue hasta un año después de empezar a salir juntos cuando Keenan presentó su novio a sus amigos. Roto el hielo y hecha pública la relación, cuando anunciaron su compromiso, lo hicieron en Instagram, en noviembre de 2024, compartiendo tres fotos románticas, mostrando los anillos y escribiendo que pronto se convertirían en «Señor y Señor». Solo en las tres primeras horas, el 'post' sumó más de 40.000 ‘me gusta’. De los planes de boda, no se sabe más que será en “España”, según ha dicho Jetten.

Keenan juega desde la infancia al hockey. Nació en mayo de 1997 en Buenos Aires, pero creció en Italia y en España, debido a que sus padres se mudaron a Europa. Su padre es Patricio Keenan, exjugador que entrenó al Egara, donde Nicolás estuvo desde los 12 hasta los 18 años. Jugó después con la selección juvenil argentina en el Mundial de esta categoría en 2016. A los 22 años, debutó con la selección absoluta y participó en los Juegos de Tokio, en 2021, y en los de París, en 2024.

«Que nadie nunca les diga que por ser quien soy, por amar a quien quieras amar no van a llegar a unos Juegos Olímpicos. Yo seré uno de los primeros, pero definitivamente no uno de los últimos. La sociedad está cambiando, los jóvenes vienen hoy preparados con otra cabeza”, es el mensaje que ha lanzado a otros deportistas que como él antes, temen admitir en público su homosexualidad.