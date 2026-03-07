Mia Khalifa escucha a Bad Gyal, ¿tú qué haces por España?

Del jamón serrano a la música Si los ataques de Elon Musk lo habían elevado a la categoría de paladín contra los 'tecnooligarcas', Pedro Sánchez ya se ha convertido esta semana en una especie de Cid Campeador progre. Las furiosas andanadas de Donald Trump contra España, provocadas por la negativa preventiva del Gobierno a que EEUU use las bases militares que tiene en España, han provocado la solidaridad de la izquierda de medio mundo, deseosa de mostrar su rechazo al presidente norteamericano. El postureo del Gobierno –que con una mano niega ayuda militar para la guerra contra Irán mientras con la otra envía una fragata a Chipre para ayudar en la guerra contra Irán– ha tenido recompensa en el ámbito internacional. Queda por ver si también lo tendrá en el doméstico, que todo apunta a que es el que interesa a Sánchez, sobre todo en lo que atañe a futuras elecciones. De momento, el presidente del Gobierno ha logrado que mucha gente de otros países se pregunte cómo puede solidarizarse con España. Y algunos han encontrado vías estupendas, como comprar los productos gastronómicos que exporta el país para neutralizar la amenaza de Trump de cortar las vías comerciales. El japonés @amneris84 anunciaba en X que para mostrar su "apoyo a España", fue al supermercado a abastecerse de productos como aceitunas, aceite de oliva y jamón serrano. "En cuanto se me acabe, pienso comprar más productos españoles", decía. Las respuestas se llenaron de sugerencias culinarias. También los hay que se ponen música española para exhibir su apoyo. Entre ellos está Mia Khalifa, 'influencer' y exactriz, que tuiteó el martes: "Escuchando a Bad Gyal porque España no dejó que Netanyahu aterrizara en su suelo". "Mia Khalifa escuchando a Bad Gyal porque España se ha plantado contra la guerra. Vivimos en una realidad paralela", se sorprendió @SrAlexGomez.

Mia Khalifa en el desfile de Dominnico en la 080 Barcelona Fashion de 2025. / 080 BARCELONA

El "fanático" régimen iraní Por supuesto, también hay mucha gente que está a favor de la intervención militar conjunta de EEUU e Israel en Irán. No se les puede negar efectividad: 'hackearon' las cámaras de tráfico, descubrieron que Alí Jamenei y un buen número de otros líderes se reunían en el centro de Teherán y los destrozaron. "No más reglas ni corrección política", dijo para explicar la situación el aguerrido Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos. Algunos de los que defienden los ataques lo hacen porque el régimen de los ayatolás era un foco de integrismo islámico con el que era necesario acabar. El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, dijo el pasado martes: "Irán está gobernado por lunáticos, fanáticos religiosos lunáticos". Dos días después de esas declaraciones, Donald Trump congregó en la Casa Blanca a varias decenas de líderes evangélicos para que rezaron por él. El pastor que dirigió el rezo, Tom Mullins, de Palm Springs (Florida), salmodió: "Te pido tu gracia y protección. Te pido tu gracia y protección para nuestras tropas y todos los hombres y mujeres que sirven en nuestras fuerzas armadas. Y Padre, te rogamos que sigas dándole a nuestro presidente la fuerza que necesita para liderar nuestra nación mientras regresamos a una sola nación bajo Dios". Mientras lo decía, él y el resto de religiosos apoyaban sus manos sobre la espalda de Trump, que por momentos parecía estar en trance. A algunos en las redes sociales esta actitud no les pareció como para presumir de estar en contra de los fanáticos religiosos lunáticos. "Un grupo de ancianos rezando por un criminal convicto, violador declarado, que parece haber hecho estallar a más de 100 escolares iraníes, mientras oculta los archivos de Epstein, en los que aparece miles de veces. Somos una broma", resumió este punto de vista en X @krassenstein.

Líderes religiosos ofrecen una oración por Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca / Casa Blanca

Arqueología de un choque Ahora parece mentira, y es cierto que nunca han sido grandes amigos, pero hubo un tiempo en el que Pedro Sánchez tenía palabras bonitas en público hacia Donald Trump. Hay que remontarse algunos meses, concretamente 16, pero en el archivo de X pueden encontrarse mensajes de felicitación que parecen bastante sinceros. ¿Por qué han salido a la luz estos días? Porque siguen existiendo arqueólogos de las redes sociales que se dedican a rescatar intercambios antiguos entre dos personas que contrastan vivamente con la relación que mantienen actualmente. En esas artes, el usuario de X más dotado es todavía Pablo Sobrado. Aunque no es tan conocido como cuando estaba en su momento de mayor fama, ese tuitero ha renacido estos días a cuenta del enfrentamiento entre Sánchez y Trump. "Felicitaciones @realDonaldTrump por su victoria y su elección como 47 Presidente de los Estados Unidos. Trabajaremos en nuestras relaciones bilaterales estratégicas y en una fuerte asociación transatlántica", escribía el presidente del Gobierno el 6 de noviembre de 2024. Dos meses después, Sánchez insistía en la misma red social: "Enhorabuena a @realDonaldTrump por su investidura como el 47 presidente de Estados Unidos. Esperamos trabajar con la nueva Administración de los Estados Unidos para fortalecer la relación estratégica entre nuestros países y abordar desafíos globales comunes". El mismo Pablo Sobrado rescataba también esta semana otros dos mensajes de cariz muy distinto. El primero es una foto de Sánchez y Hassan Rouhani, expresidente de Irán, tomada en 2019. El segundo, de junio de ese mismo año, recoge el primer desplante serio de Trump al presidente español, cuando en la cumbre internacional de Osaka de 2019 le indicó que se sentara sin apenas dirigirle la palabra.