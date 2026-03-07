Leire Martínez habla claro sobre su rutina de higiene: "Me espero a sudar y ya me ducho después"

Leire Martínez Ochoa es una cantante vasca conocida por ser la vocalista del grupo 'La Oreja de Van Gogh' hasta 2024.

En una entrevista en el programa ‘Transmite la SER’, de la Cadena SER, la artista ha hablado este jueves sobre su rutina de higiene.

La vida privada de la cantante

Según la cadena, la conversación ha surgido mientras el equipo del programa estaba revisando y editando en directo la página web de Wikipedia de la artista.

La sección de vida privada está limitada a explicar sus relaciones sentimentales, empezando por una que mantuvo con el actor granadino Antonio Velázquez Bautista de 2010 hasta 2013.

Más adelante, contrajo matrimonio con el malagueño Jacobo Rodríguez Bustamante en 2014, pero se divorciaron cuatro años después.

Actualmente, mantiene una "relación estable" con el saxofonista Miguel Sueiras, casados desde 2022, según explica la misma web.

Sus hábitos de higiene personal

Es por eso que el programa quería añadir más información en esta sección y Martínez ha propuesto incluir detalles más cotidianos de su vida personal, como sus hábitos higiénicos.

La cantante ha explicado que solo se ducha por las mañanas y que no lo hace todos los días. Esta decisión responde más a la lógica que a la pereza, explica en la entrevista: "Si tengo concierto por la noche, sé que voy a sudar. Entonces. ¿Para qué me voy a duchar dos veces el mismo día? Me espero a sudar y ya me ducho después", ha afirmado.

Además, ha defendido que su cuerpo no genera mal olor con un día de margen, por lo que puede permitirse este hábito.

Lo más natural del cuerpo

Esta nueva información ha provocado en el equipo del programa un debate sobre si este dato debería quedar reflejado en la sección de la Wikipedia de vida privada. Leire Martínez ha asegurado que no le importa, siempre que se trate con naturalidad.

Y es que hay varios estudios científicos que también apoyan el hábito de no ducharse todos los días.

Una manguera de ducha y un patito de goma en el suelo de un plato de ducha. / MARTA JORDI / CAMARA DIGITAL

¿Qué efectos tiene ducharse diariamente?

En un estudio de Harvard Health Publishing (una publicación de la Universidad de Harvard sobre salud), publicado en 2021, los autores aseguran que "no está del todo claro que una ducha diaria sea beneficiosa, de hecho, incluso podría ser perjudicial para la salud".

Según la investigación, la piel sana tiene una capa de grasa y un equilibrio de bacterias beneficiosas y, al lavarse y frotarse, los elimina especialmente con agua caliente.

Como resultado, la piel puede secarse o irritarse. Esta piel seca puede permitir que bacterias y alérgenos atraviesen la barrera que la piel se supone que debería tener. Esto deriva en infecciones cutáneas y reacciones alérgicas.

La suciedad no es tan mala

Los jabones antibacterianos eliminan las bacterias beneficiosas y alteran el equilibrio de los microorganismos que tiene la piel para protegerse. Esto provoca que aparezcan organismos más resistentes a los antibióticos.

El sistema inmunitario necesita cierta estimulación por parte de microorganismos "normales" como la suciedad y otras exposiciones ambientales. Esto sirve para crear anticuerpos protectores.

Qué recomiendan los expertos

Por si fuera poco, el agua con la que la mayoría de la población se ducha puede contener sales, metales pesados, cloro, flúor, pesticidas y otros químicos perjudiciales para la piel.

Por lo tanto, los expertos de este estudio aseguran que "no existe una frecuencia ideal para ducharse, pero con varias veces por semana es suficiente".

Las duchas deben ser cortas, de tres o cuatro minutos, centradas en las axilas y las ingles.