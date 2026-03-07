Ester Expósito y Kylian Mbappé: esto es lo que se sabe del posible romance entre ambos

Con un increíble vestido negro con escamas de sirena, la actriz Ester Expósito acaparó miradas en Le Gran Dîner du Louvre, una cena con más de 300 invitados internacionales, uno de los grandes eventos de la importante Semana de la Moda de París. Y con un parisino, no uno cualquiera, habría encontrado el amor la española.

Ester Expósito estaría empezando una relación amorosa con la estrella del Real Madrid Kylian Mbappé. Así lo ha destapado en redes sociales la cuenta @AQABABE, que adjunta fotografías en las que, supuestamente, aparecen ambos juntos y acaramelados.

Según la cuenta, ambos fueron vistos juntos el 25 de febrero en Madrid y abrían sido vistos en el 'rooftop' del hotel Pullman de Madrid "dándose besos toda la noche". También aseguran que ambos llevarían "varias semanas" viéndose.

Otra de las fotografías muestra ambos en un restaurante con vistas a la Torre Eiffel, lugar que recientemente ha vuelto a visitar Expósito para la Semana de la Moda de París. Este viernes, de hecho, la actriz publicó una misteriosa 'storie' cenando con un acompañante al que no se le ve el rostro.