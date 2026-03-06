Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
¿Qué le ha pasado al actor William Levy? La verdad sobre su posible desahucio

El artista "está atravesando un momento económico terrible"

El actor cubanoamericano William Levy.

El actor cubanoamericano William Levy. / José Méndez / EFE

Clara Dalmau Merencio

Clara Dalmau Merencio

Barcelona
William Gutiérrez Levy es un actor y modelo que en 2021 firmó una hipoteca, junto con su actual exmujer Elisabeth Gutiérrez, para adquirir una mansión ubicada en Southwest Ranches (Miami, Florida). 

Ese año la pareja solicitó un préstamo hipotecario a un banco por un valor de 2.211.300 de dólares (alrededor de 1,9 millones de euros) para poder comprar esta vivienda con 830 metros cuadrados con seis habitaciones y siete baños, tal como ha informado el periodista Álex Álvarez a través del programa 'El Tiempo Justo' de Telecinco. 

El cargo financiero mensual era de 11.535 dólares (cerca de 10.000 euros) para poder residir en esta casa, situada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad de Miami. 

La ruptura de la pareja

Sin embargo, en abril de 2024 el matrimonio hizo oficial su ruptura tras 20 años de relación. La pareja tuvo una separación complicada, después de protagonizar varios enfrentamientos en donde incluso tuvo que intervenir la policía por altercados domésticos

Una demanda millonaria

Según la citada fuente, el 13 de diciembre de 2025 el banco interpuso una demanda contra William Levy exigiendo el pago del capital pendiente e intereses que el actor no costeaba desde marzo de ese mismo año. 

La demanda judicial, presentada en la corte de Florida, y a la que ha tenido acceso el programa, recoge que Levy debe 2.100.567,37 dólares (más de 1,8 millones de euros). Este dinero corresponde al capital pendiente de la hipoteca, a la que se le suman los intereses generados desde el 1 de febrero de 2025. Además, también se le añaden los gastos de todo este procedimiento

Se espera que el proceso judicial continúe a partir del 20 de abril, fecha fijada para la vista. Además, la entidad, tras iniciar el proceso judicial para recuperar el activo, la casa podría ser embargada y el actor desahuciado, ya que "el juez ha admitido a trámite la demanda", según informa el programa.

El peor momento económico del actor

Por su parte, el actor ha respondido a la demanda de la entidad financiera con sus abogados. Según explica Álvarez, el demandado no ha presentado en ningún momento pruebas de que haya pagado su deuda, sino que su objetivo primordial es "que el juez desestime la demanda" del banco. 

Además, el tertuliano ha hablado con fuentes muy cercanas a Levy, que han afirmado que el artista "está atravesando un momento económico terrible".

