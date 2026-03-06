Falta de respeto
Soraya confiesa que un compañero de 'Operación Triunfo' le insultó en la academia: "Me llamó 'Zorraya' en el comedor"
La cantante relata cómo le afectaron las palabras ofensivas
Chenoa rompe su silencio nueve años después y habla de la polémica "cobra": "David me escribió y le dije que era tarde"
Andrea Riera
'Operación Triunfo es uno de los programas de televisión más populares en España. El formato trata de unos jóvenes que entran a una academia musical para formarse y demostrar su talento para cantar.
El concurso se estrenó en el año 2001, y desde entonces ha lanzado la carrera de algunos de los artistas más populares del país: David Bisbal, Soraya, David Bustamante, Manuel Carrasco, Aitana, entre otros muchos.
Hace 21 años que Soraya se presentó a la cuarta edición de 'Operación Triunfo' y, tras su paso por el formato y al quedar segunda finalista, se convirtió en una de las concursantes más reconocidas.
Recuerdos del pasado
En una entrevista para la revista 'Shangay', la extremeña recuerda con claridad uno de los episodios más tensos de aquella experiencia: "Fue cuando me tuve que ver las caras con un compañero. Dani Sanz me insultó, me llamó 'Zorraya' en el comedor".
La cantante confiesa que aquel momento le trajo recuerdos desagradables de cuando estaba en su pueblo y le llamaban "algo parecido", así que no dudó en actuar: "La campana sonó, peligro, un red flag de manual. Y yo me fui a por él y me pararon mis compañeros. A mí, que me insultara, me sentó un poco mal, la verdad. Yo hay cosas que no permito y que nadie debería permitir".
La artista reflexiona sobre cómo ciertos momentos conectan con la niñez y la juventud, y cómo aquel insulto le dolió especialmente: "Fui una mujer muy liberal en el pueblo, hice lo que quise siempre, y en aquel momento, que se me insultara llamándome 'zorraya' en la academia, donde íbamos a cantar, donde íbamos a hacer otras cosas, sin ton ni son, me dolió mucho. Así es que, hay que pararlos".
Soraya añade que el conflicto llegó a ser serio, y que tuvieron que intervenir los responsables del programa: "Tuvimos una reunión con el director y todo porque se fue de las manos. Es cierto que con el tiempo lo hablamos, pero en aquel momento yo no iba a permitir que nadie me faltara el respeto".
- Estimada Sílvia Abril: yo no formo parte de ningún 'chiringuito', como dices
- La revuelta de los usuarios de patinetes contra el nuevo seguro obligatorio: 'Es un ataque a la movilidad sostenible
- Las familias fundadoras de Freixenet venden sus acciones a la alemana Henkell, que pasa a controlar el 100% de la compañía
- El hospital de Can Ruti de Badalona será el primero de Catalunya en implantar la IA en conversaciones médico-paciente
- Trump redobla su ataque a España y tilda al país de 'perdedor
- Multas para algunos propietarios que instalan un ascensor en su bloque: debes cumplir con estos requisitios
- Renfe creará una empresa de autobuses para ahorrar entre 9 y 13 millones de euros al año
- Londres dice que el dron que alcanzó la base británica en Chipre no fue lanzado desde Irán