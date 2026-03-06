Júlia Pericas, la joven de Vallromanes (Barcelona) que ha bailado con Bad Bunny en la Superbowl: "No podía decir nada hasta el mismo día de la actuación"

Dedicarse a la danza es difícil.Trabajar en ello con artistas reconocidos al lado, lo es más. Pero este no ha sido el caso de Júlia Pericas.

La joven catalana ha llegado a ser parte del cuerpo de baile del espectáculo que hizo Bad Bunny en la media parte de la reciente Super Bowl., una actuación que ha sido la cuarta más vista de la historia, con 128,2 millones de espectadores.

Sin embargo, esto no quiere decir que su camino haya sido sencillo. De hecho, la bailarina ha tenido que emigrar a Estados Unidos para poder vivir de su pasión.

Júlia Pericas es de Vallromanes (Vallès Oriental, Barcelona), se ha formado en el Quality Dance Studio de Badalona y lleva 12 años de carrera en España y 4 en Estados Unidos.

De bailar en 'OT' a la SuperBowl

Actuar en una Super Bowl es algo que cambia la percepción de los límites personales. Y hacerlo junto a Bad Bunny es algo "demasiado grande para la carrera de cualquier bailarín", según ha explicado Júlia Pericas.

La bailarina recibió la noticia en silencio: "Me acuerdo de que me quedé unos segundos sin reaccionar, como si mi cabeza no pudiera procesarlo". Y añade que lo que sintió a posterior fue "una mezcla de euforia, vértigo y gratitud. [...] Aunque no podía decir nada hasta el mismo día de la actuación", fue algo de lo que sentirse "orgullosa y feliz". Y aprovechó para recordar a la niña que empezó a bailar sin saber hasta dónde iba a poder llegar.

Impacto de la actuación

Al trabajar con el cantante, "sentí que tenía una visión clara y mucha confianza en el cuerpo de baile", ha confesado a EL PERIÓDICO. También ha dicho que el equipo creativo "fue muy inspirador, se respiraba pasión", ya que el nivel de excelencia y de disciplina era muy alto. Colaborar con gente que sabe exactamente lo que quiere y respeta a los bailarines, incluso en un evento tan exigente, fue lo que les llevó a lograr un muy buen resultado.

Manejar la presión en esos momentos es difícil, pero Júlia Pericas recomienda aferrarse al trabajo ya hecho, no pensar en los millones de personas mirando, conseguir estar presente, confiar en el cuerpo y en la preparación y convertir los nervios o miedos en ganas. Siguiendo esto, ella puede disfrutar siempre de su trabajo.

La experiencia "se me ha quedado grabada bien adentro", dice cuando habla sobre las semanas posteriores, cuando solo puede sentirse agradecida de haber compartido la vivencia con un grupo de personas, edades y nacionalidades muy diversas, una gente que ha sido "magnífica".

Después de vivirlo, afirma que, sin duda, ha sido el trabajo que más impacto ha causado en su corazón, una experiencia que le ha recordado por qué se quiso dedicar a esto.

Vida artística

Durante su vida artística ha pasado por varios programas de televisión importantes como 'Tu Cara Me Suena', 'Operación Triunfo'o 'La Voz', y ha colaborado con otros grandes artistas. Por ejemplo, ha sido directora artística de la gira de Nil Moliner, también coreógrafa y líder del cuerpo de baile de Karol G.

Se dio a conocer en redes sociales durante la pandemia del covid-19, cuando impartía clases de baile a través de internet.

Siempre ha aspirado a poder dirigir su vida y elegir hacia donde ir, pero España no le daba esa oportunidad, por lo que decidió mudarse a Estados Unidos, donde sí se ha sentido valorada.

Para ella, la Super Bowl no era solo un logro profesional, sino un símbolo, ya que es el escenario más visto del mundo. Por lo que en esa actuación pudo confirmar que los sueños grandes no son ingenuos, mientras era un símbolo de algo más que de sí misma: representaba también a cada persona que ha emigrado a los Estados Unidos a luchar por sus sueños fuera de casa.

Esfuerzo y disciplina

Pericas considera que esta experiencia ha marcado su carrera de cara al futuro. Pero más que abrirle puertas externas, cree que le ha abierto puertas internas, ya que se ha demostrado a sí misma que puede estar en los escenarios más grandes del mundo. Le ha cambiado la mentalidad y ahora afronta los proyectos con más seguridad y con una visión más amplia.

Sin embargo, después de 16 años de carrera, el entrenamiento que ha necesitado no es solo físico: el entrenamiento psicológico, para ella, ha sido necesario para soportar cualquier trabajo, y por eso, está muy feliz del camino y de la carrera que está haciendo, siempre con esfuerzo y disciplina.