La verdad sobre Jim Carrey: despejada la duda sobre su suplantación en los Premios Cesar

El pasado 26 de febrero, el actor canadiense Jim Carrey recibió el Premio César de Honor en la edición número 51 de los galardones más importantes del cine francés.

En su paso por la alfombra roja del premio, los asistentes subrayaron el aspecto físico casi irreconocible de Carrey: a sus 64 años, el actor luce muy diferente respecto a sus últimas apariciones públicas.

Especulaciones y rumores

A raíz de esta última, han comenzado a circular teorías conspiranoicas que sugieren que Jim Carrey no había asistido realmente a la ceremonia y que, en su lugar, había acudido un doble, tal y como explica el periodista y 'tiktoker' Javi Hoyos en sus redes sociales.

Hoyos añade que, por si esto fuera poco, Alexis Stone, un maquillador y 'drag queen', ha incrementado la polémica con una publicación en su Instagram, donde él mismo ha insinuado que, un día después de la entrega de premios, usó una prótesis para transformarse en el actor.

Además, Carrey dejó sorprendidos a los espectadores con un discurso pronunciado íntegramente en francés: lo que más llamó la atención del público fue el buen manejo del actor para bromear en ese idioma.

La respuesta ha sido contundente

Ante estos rumores, el representante del intérprete quiso dejar claro que todo eran especulaciones y que “Jim Carrey asistió a los Premios César, donde aceptó su Premio César Honorario”, según ha declarado a la revista 'People'

Además, en una entrevista en exclusiva a la revista 'Variety', el delegado general de estos premios, Gregory Caulier, afirmó que la aparición del actor en la ceremonia “fue auténtica y un momento histórico”.

'Variety' explica que la visita de Jim Carrey se planeó el pasado verano, y que el actor estuvo trabajando en su discurso en francés durante meses, llegando a preguntar al propio delegado sobre la pronunciación exacta de ciertas palabras.

Caulier, en respuesta a los rumores, añadió que “solo recuerdo su generosidad, su amabilidad, su benevolencia, su elegancia”.

El fin de la polémica

Durante el discurso de aceptación del premio, el actor agradeció el premio a su familia, haciendo mención a su pareja Min Ah, a su hija Jane y a su nieto Jackson.

Al final de su intervención, Carrey también hizo referencia a su manejo con el francés: “Perdónenme, no hablo francés, pero lo estoy aprendiendo”.

El intérprete es conocido sobre todo por sus papeles cómicos en películas como 'Una pareja de idiotas', 'Mentiroso, mentiroso' o 'El Grinch'. Su última aparición fue en la gran pantalla representando al villano Dr. Robotnik en la tercera entrega de la película 'Sonic the Hedgehog' ('Sonic 3, la película' en España).