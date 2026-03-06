El Celta de Vigo pide ayuda a Madonna: "Te necesitamos"

El 29 de julio de 1990, Madonna aterrizó en el aeropuerto del Peinador (Vigo) para celebrar el penúltimo concierto de su gira 'Blond Ambition'. Aquella noche, el Estadio de Balaídos enloqueció por su distintiva voz y pasos de baile, pero hay una escena que dejó una de las imágenes más icónicas de la historia: Madonna luciendo una camiseta del Celta sobre su corsé rosa de Jean Paul Gaultier.

Más de 36 años después, Marián Mourinho Terrazo, actual presidenta del club de futbol vigués, ha emitido una carta dirigida a la Reina del pop para recuperar la prenda.

Una carta para la Reina del pop

El pasado miércoles, Marián Mourinho publicó un escrito en sus redes sociales pidiendo ayuda a la cantante estadounidense: "Querida Madonna, te escribo esta carta porque necesitamos tu ayuda. El 29 de julio de 1990 actuaste en el estadio del Celta de Vigo, el club de fútbol del que soy presidenta. Aquella noche llevaste puesta nuestra camiseta celeste".

A esto, añadió: "Ese recuerdo sigue muy vivo entre nuestra afición. Tu imagen con nuestra camiseta se convirtió en un mito y forma parte de esa historia del Celta que también se escribe fuera del terreno de juego. Muchos ven en todo esto una simple anécdota. Pero a mí me gusta pensar que nada sucede por casualidad".

"No es un capricho"

La presidenta del Celta de Vigo recordó que aquella no fue la primera vez que Madonna lució una camiseta del equipo: "Aunque no fue la única camiseta de fútbol que llevaste sobre un escenario, esa imagen comenzó a brillar de otra manera con el paso de los años. Entendemos mejor lo que defendías entonces: cuestionar lo establecido y hacer frente a quien pretende decirte lo que puedes o no puedes hacer. En el club que presido nos reconocemos en esa manera de estar en el mundo".

Además, recalcó que no se trataba de un simple deseo: "Esta búsqueda no es un capricho; es un acto de memoria". Y expresó su ilusión por encontrar lo que podría convertirse en un nuevo elemento del patrimonio cultural y emocional del club.

Una pregunta sin respuesta

En la misma carta, Marián anunció que el viernes el club dedicaría un gesto de cariño a Madonna antes del partido de Liga contra el Real Madrid: "Será a partir de las 20.45 horas, antes del partido que enfrentará a Celta y Real Madrid, con la intención de formularte con cariño esta pregunta: ¿La tienes tú?". Admitió, además, que había estado buscando la pieza durante años porque "se trata de una prenda única e irrepetible". Aun así, sigue sin dar con ella y sin recibir respuesta de la cantante.

36 años del concierto de Balaídos

Si bien el Auditorio del Parque de Castrelos ha sido escenario central de muchos conciertos, el Estadio de Balaídos en los 90 contó con grandes nombres de la historia de la música, como los Rolling Stones o Madonna. Gracias al archivo histórico de la Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTG), muchos han podido revivir esa gran noche en la que la Reina del pop dejó huella en los corazones de los vigueses.

El concierto acogió 17.000 personas y contó con la presencia del entrenador celeste Javier Maguregui y parte del equipo. Aquel verano, la rivalidad entre el Celta y Coruña adquirió una nueva dimensión: mientras Vigo recibía a Madonna, los turcos coruñeses contraprogramaron un concierto de Prince en el Colegio Santa María del Mar.