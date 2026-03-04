La cantante Kesha estalla contra Trump por usar su música en un vídeo sobre la guerra: "Repugnante e inhumano"

Recientemente, la cuenta oficial de la Casa Blanca ha publicado un vídeo en TikTok en el que se puede ver cómo un avión impacta contra un buque.

El equipo de comunicaciones de Donald Trump ha acompañado la publicación con la famosa canción de Kesha 'Blow' y ha añadido “letalidad" como descripción del mismo.

Esto ha encendido al público y también a la cantante, que no ha dudado en criticar el vídeo abiertamente.

Música con fines bélicos

Este martes, a través de sus redes sociales, Kesha ha denunciado al equipo de Trump por usar su música con fines bélicos: "Intentar tomar a la ligera la guerra es repugnante e inhumano. No apruebo que mi música sea utilizada para promover violencia de ningún tipo".

'Blow', la canción elegida por la Administración de EEUU, no es una tonadilla cualquiera: contiene una de las letras pop más virales del 2011, como 'This place about to blow' (Este sitio va a estallar).

Mostrando gran indignación, la artista ha añadido: "Por favor, ámate a ti mismo y a los demás en momentos como este. Esta muestra de flagrante desprecio por la vida humana y, francamente, este ataque a todos nuestros sistemas nerviosos es lo opuesto a lo que represento”.

Los archivos de Epstein

La intérprete también ha hecho referencia a otras controversias que rodean al presidente de EEUU y ha hecho un recordatorio de las veces que aparece su nombre en los archivos del pederasta Epstein: “No permitamos que esto nos distraiga del hecho de que el depredador criminal Donald Trump aparece en los archivos de Epstein más de un millón de veces”.

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, no ha tardado en responder y ha admitido que todo se debe a una estrategia digital: "Todos estos ‘cantantes’ siguen cayendo en la trampa. Esto solo nos da más atención y más visitas a nuestros vídeos, porque la gente quiere ver de qué se quejan".

Otras controversias

Esta no es la primera vez que la cantante estadounidense critica públicamente a Trump. En 2017, corrió el rumor de que su canción 'Woman' iba dedicada a los comportamientos inapropiados del presidente con las mujeres. Pero no solo eso: hace tiempo, Kesha también se vio involucrada en el caso de P. Diddy (Sean Combs), que actualmente cumple condena por cargos federales, entre los que se encuentran el tráfico sexual, el tráfico de drogas y la asociación ilícita.

En sus últimos conciertos, ha cambiado la letra de su canción 'TikTok', que empieza haciendo referencia a Diddy, para mostrar su solidaridad con las víctimas y su rechazo al cantante. Con esto, Kesha se suma a otros artistas, que no permiten que se haga uso de su música con propósitos políticos o violentos.

'Shitposting institucional'

Esta tampoco es la primera vez que las decisiones del equipo de comunicaciones de la Casa Blanca toma decisiones controvertidas. Desde el segundo mandato de Trump, se ha dedicado a generar contenidos deliberadamente provocadores para apoyar las decisiones de la administración.

En 2024, decidió usar 'Juno', de la cantante Sabrina Carpenter, para publicitar la estrategia antimigratoria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). “Este vídeo es malvado y asqueroso. No vuelvan a involucrarme a mí ni a mi música para el beneficio de su agenda inhumana”, ha dicho en un mensaje de X.

Según los expertos, estas decisiones responden al 'shitposting institucional', una estrategia de marketing digital que consiste en la publicación de contenidos absurdos, ofensivos o basados en memes incoherentes para no solo generar viralidad, sino dominar la conversación pública.