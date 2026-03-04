Alejandro Sanz, el rey Juan Carlos y la muerte de Fernando Ónega, protagonistas de la semana

Nuevo miércoles, nuevo programa del pódcast de prensa rosa por excelencia. Las Mamarazzis han vuelto en una nueva entrega de su formato estrella dentro de EL PERIÓDICO para repasar los titulares más sonados de los últimos días en las principales revistas. En esta ocasión, Laura Fa y Lorena Vázquez han protagonizado un episodio con un recuerdo al periodista Fernando Ónega. También han destapado la historia más surrealista de la semana, patrocinada por un buen 'amigo' suyo, y han repasado la nueva relación sentimental de Alejandro Sanz. El capítulo también ha dado para adentrarse, una vez más, en las incógnitas que rodean el futuro de Juan Carlos I.

Adiós a Fernando Ónega, un periodista de raza

Como no podía ser de otra manera, el programa ha contado con el recuerdo a un compañero de profesión de la talla de Fernando Ónega, padre de Sonsoles Ónega, fallecido este martes a los 78 años. Las Mamarazzis han querido rendir homenaje al mítico periodista gallego, un cronista de la transición española que trabajó codo con codo con Adolfo Suárez –fue su jefe de prensa y el responsable de la célebre frase "puedo prometer y prometo"– y que dejó huella en prácticamente todos los medios de comunicación del país, desde Televisión Española hasta Onda Cero, pasando por Antena 3 o La Vanguardia.

En la capilla ardiente, instalada en la Casa de Galicia de Madrid, se han dado cita rostros como Iñaki Gabilondo, Mariano Rajoy, Joaquín Prat –gran amigo de Sonsoles– y la propia reina Letizia, que se detuvo ante los medios para dedicar unas palabras de cariño a su "amiga" Sonsoles y para alabar la figura de Fernando. Las Mamarazzis, que no han ocultado su republicanismo, han reconocido su admiración por el don de palabra de la reina en situaciones como esta.

La noticia surrealista de la semana: Risto y una foto con IA

Si hay un momento que pueda definir el tono del episodio, ese es sin duda el bloque dedicado a Risto Mejide, al que las Mamarazzis han calificado como "la noticia más surrealista de la semana". ¿El motivo? La semana pasada, alguien envió a Lorena Vázquez una fotografía que el propio Risto había publicado en sus historias de Instagram –a las que las Mamarazzis no tienen acceso directo, puesto que el presentador las tiene bloqueadas–. En la imagen, aparecía junto a una chica atractiva con la frase "muy fan de mis fans".

Y aquí llega el giro de guion: la persona que envió la imagen a Lorena también le hizo llegar la fotografía original, publicada meses atrás en la cuenta de un restaurante. En ella aparecía el mismo presentador, pero acompañado de un hombre, supuestamente un trabajador del local. La conclusión de las Mamarazzis fue inmediata: alguien (nadie dice que fuese el propio Risto) había recurrido a la inteligencia artificial para sustituir al hombre de la foto original por una mujer; una edición, cabe decir, no del todo bien conseguida. La pregunta que se plantean entonces es la siguiente: ¿Quería Risto dar celos a Merche, su última pareja conocida, o simplemente proyectar una imagen de "superligón"?

Lejos de quedar en una anécdota aislada, Risto paró el lunes su programa 'Todo es mentira' para abordar el asunto. Aseguró que, como publicista, fue capaz de identificar al instante que la imagen estaba manipulada. Acto seguido, la supuesta chica se habría puesto en contacto con él –primero por teléfono, luego, tras se bloqueada, por Telegram–, momento en el que él le pidió un vídeo para verificar su identidad. Dado que el vídeo nunca le llegó, apunta Risto, publicó la foto precisamente para que la prensa (es decir, las Mamarazzis) investigara quién era esa persona. En resumidas cuentas, quería que hiciesen el trabajo por él. Además, aseguró haber interpuesto una denuncia policial, alegando que este tipo de engaños con IA están afectando a muchos otros famosos.

La teoría de las Mamarazzis, sin embargo, va por otro lado: Risto se habría pegado una "vacilada" publicando la imagen y, al verse señalado por el ridículo, habría construido esta coartada. Sea como fuere, Laura Fa y Lorena Vázquez han lanzado una invitación abierta a que alguien –o el propio Risto– les explique una versión que, de momento, no les cuadra.

Lo que sí han podido confirmar es que personas cercanas al presentador aseguran que este sigue recurriendo a su táctica habitual de dar 'follow' en Instagram a ciertos perfiles para entablar contacto. La última en su radar: una chica barcelonesa de nombre Ana, anónima y con "un aire a Mónica Pont", aunque "más explosiva" todavía, según Laura Fa.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo, una relación de idas y venidas

El cantante Alejandro Sanz también ha protagonizado uno de los temas centrales del programa de esta semana. Y es que su nueva –o no tan nueva– relación sentimental con la actriz y empresaria peruana Stephanie Cayo, que fue pareja de Maxi Iglesias, está dando mucho de que hablar. Si nos remontamos a 2023, ya se vinculó a ambos, aunque por aquel entonces ella salió a desmentirlo porque ya se encontraba en una relación con el actor y modelo. Según fuentes consultadas por las Mamarazzis, la de Alejandro y Stephanie es una relación de largo recorrido y de "idas y venidas": cuando ambos han estado solteros, la relación se ha intensificado; cuando han estado emparejados, se ha diluido.

Esta semana, la pareja fue captada besándose en el 'backstage' de un concierto en Lima, sin intención aparente de esconderse. Él la agarraba de la mano y la besaba en la boca; unas imágenes que se viralizaron rápidamente. Además, Alejandro Sanz publicó recientemente una imagen de la actriz acompañada de un corazón, a modo de promoción del estreno de su nueva serie en Netflix. Este gesto ha sorprendido a las Mamarazzis teniendo en cuenta la habitual discreción del cantante con su vida privada.

Cabe preguntarse, además, si las imágenes de unos renos con enormes cuernos que Candela Márquez –expareja del cantante– colgó el pasado diciembre en Instagram, insinuando una infidelidad, ya existía una relación paralela con Stephanie Cayo.

Juan Carlos I quiere ser enterrado en Granada

Otro de los nombres del programa no es otro que el de Juan Carlos I, cuyo futuro es cada vez más incierto. Las Mamarazzis y buena parte de la opinión pública llevan tiempo planteándose cómo será el funeral del Emérito: si será un funeral de Estado con todos los honores, al estilo de la reina Isabel II, o algo más discreto dada su crisis de imagen tras los problemas con Hacienda y consecuente exilio.

A esto, se añade ahora un problema tanto logístico como simbólico. Y es que, desde hace 400 años, los reyes de España han sido enterrados en El Escorial, donde solo quedan tres plazas o agujeros, ya reservados a los padres y abuelo del Emérito. El propio Juan Carlos abordó esta problemática en sus memorias, donde planteaba la alternativa de iniciar obras para ampliar el panteón, una opción que implicaría pensar también en la reina Sofía, en Felipe VI y en otros miembros de la Casa Real.

Sin embargo, las últimas informaciones que llegan desde Abu Dabi –confirmadas por Laurence Debray y adelantadas por Informalia– apuntan a que el deseo del Emérito es ser enterrado en la Capilla Real de Granada, junto a los Reyes Católicos, Juana I de Castilla y Felipe el Hermoso. Cabe destacar el simbolismo tras esta voluntad: según las fuentes citadas, Juan Carlos considera que dicha capilla representa la transición de la Granada musulmana a la cristiana, un reflejo de lo que él entiende como su propio papel en la transición democrática española.

Paralelamente, el culebrón residencial sigue sin hallar fin. Informalia añadía que el Emérito quería volver a vivir y dormir en la Zarzuela, además de regularizar su situación para traer su dinero de vuelta a España. Sin embargo, las últimas informaciones –entre ellas las del periodista Carlos Herrera– apuntan a que su deseo ya no pasa por volver a residir en el país del que un día fue Rey, sino tan solo por alargar sus estancias. Las Mamarazzis han deslizado que la ingente cantidad de dinero que el Emérito podría tener en el extranjero haría de esa regularización un escándalo en sí mismo.

Sea como sea, de momento, Juan Carlos ni siquiera puede volar a Sanxenxo como tenía previsto, dado que Abu Dabi ha cerrado su espacio aéreo por el conflicto bélico que afecta a la región. El Emérito se ha trasladado a un hotel Four Seasons, su favorito, y su entorno ha querido dejar claro que los gastos no corren de su cuenta, sino de la de "sus hermanos árabes".

El caso Julio Iglesias, cada vez más politizado

Las Mamarazzis también han dedicado un apunte al caso Julio Iglesias, cuya cobertura informativa continúa marcada por una creciente politización. 'OkDiario' está ofreciendo en primicia toda la actualidad del caso y se ha posicionado claramente a favor del cantante, mientras que la primera demanda de conciliación de Iglesias –dirigida contra Yolanda Díaz– ha terminado de convertir el asunto en una cuestión de partidos políticos. "Es una lástima que el machismo se convierta en algo político, porque tendríamos que estar todos a una luchando contra la desigualdad", han lamentado las Mamarazzis.

Revistas del corazón y libros de famosos

Para cerrar el programa, las Mamarazzis han echado un vistazo a las portadas de las revistas del corazón de la semana: Ágatha Ruiz de la Prada muestra su nueva casa de soltera en el barrio de Salamanca de Madrid en la revista '¡Hola!', mientras que 'Semana' lleva a Carmen Martínez Bordiú celebrando su cumpleaños con amigas en Portugal.

Por último, Laura Fa ha adelantado que se avecinan lanzamientos editoriales de personajes públicos. En el horno están las memorias de Bigote Arrocet –previstas para finales de marzo o principios de abril– y la novela de Alejandra Rubio, cuya sinopsis ha sido descrita por las Mamarazzis como "una redacción de P3 sobre qué he hecho este verano": la protagonista, Karla tiene un novio de toda la vida y se enamora de un tal Ulises, expresidiario y tatuado. Nada que se parezca, por supuesto, a la vida real de la autora.

Con todo, Fa se ha mostrado dispuesta a leer ambos por deber profesional; Vázquez, categórica, ha declinado la invitación.

