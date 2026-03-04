¿Dónde está Cristiano Ronaldo? Su jet privado aterrizó en Madrid el pasado lunes

El inicio de la guerra en Irán este sábado ha dejado a miles de personas con la incertidumbre sobre sus vuelos. Con gran parte del espacio aéreo de Oriente Medio cerrado, especialmente en los aeropuertos con mayor flujo de escalas, como Dubai, muchos pasajeros han quedado a la espera de ver cuál será su futuro más inminente. Pero dentro de este caos hay algunos vuelos que sí son posibles. Es el caso del jet privado de Cristiano Ronaldo, que salió de Riad y aterrizó la madrugada del 2 de marzo, sobre la 1:30 hora local, en Madrid.

Esto parecería indicar que el jugador habría vuelto a España, donde se encuentran su mujer y sus hijos, tras la participación de Georgina en la Semana de la Moda de Milán. La ciudad de Riad fue atacada durante la madrugada de este martes: dos drones habrían impactado contra la embajada estadounidense, aunque sin provocar víctimas mortales. Tras esta noticia, EEUU ha pedido que todos los ciudadanos de la región abandonen el país en cuanto puedan.

Incertidumbre sobre la localización del jugador

La información sobre el vuelo del jet privado del jugador ha sido desvelada por el medio británico Mirror, mediante la observación del avión en varias webs de rastreo de vuelos. El delantero posee un Bombardier Global Express XRS de color negro que aterrizó en Madrid la madruga del día 2. Sin embargo, no se puede confirmar si realmente el jugador iba dentro del avión y se encuentra en España actualmente. De hecho, el diario AS asegura que el portugués sigue en Arabia Saudí. Esto mismo han querido confirmar desde el club saudí mediante una publicación en X.

Cristiano juega en Al-Nassr F. C. desde el 2023 y reside en una mansión en Arabia. El delantero, sin embargo, se encuentra lesionado desde el sábado pasado: “Cristiano Ronaldo sufrió una lesión en el tendón de la rodilla durante el partido contra Al Fayha. El jugador ha comenzado el proceso de rehabilitación y sus condiciones serán evaluadas día tras día", explicó el club en un comunicado. Esta dolencia le podría afectar en las últimas jornadas de liga que quedan por delante e incluso, si se alarga, en el Mundial.