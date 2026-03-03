Bruce Campbell, actor de 'Spider-Man' y 'Evil Dead', se retira temporalmente por un cáncer: "Algunas cosas tendrán que cambiar"

El actor Bruce Campbell, conocido por películas como 'Spider-Man' y 'Evil Dead, ha anunciado que dejará apartada temporalmente su carrera profesional por un cáncer "no curable".

En un comunicado en redes sociales, el intérprete ha explicado que tiene "un tipo de cáncer que es tratable, no curable", que le obligará a retirarse durante un tiempo del cine. "Pido disculpas si esto es un shock; para mí también lo fue", ha detallado.

Aunque no ha querido dar muchos detalles de su enfermedad, ha informado de que "profesionalmente, algunas cosas tendrán que cambiar: las apariciones, las convenciones y el trabajo en general deberán pasar a un segundo plano frente al tratamiento"

El verano lo dedicará a recuperarse antes de hacer la gira de su nueva película 'Ernie & Emma', prevista para los meses de otoño. "Hay varias convenciones este verano que tendré que cancelar. Lo lamento mucho. Las necesidades del tratamiento y las obligaciones profesionales no siempre van de la mano", ha escrito.

Con el humor que le caracteriza ha dicho que "no teman, soy un viejo hijo de puta duro y tengo un gran apoyo, así que espero seguir por aquí un buen tiempo", y que no espera "despertar simpatía ni recibir consejos" por esta enfermedad.