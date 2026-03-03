Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránTráficoFPCheryTaxiMIRSilvia AbrilBarcelonaBorrasca ReginaBaliza V16Florentino Pérez
instagramlinkedin

Famosos

Bad Gyal revoluciona las redes tras su comentario sobre la playa de la Barceloneta: "Está lleno de guiris y está sucio"

La cantante catalana ha reivindicado que la llegada de turistas no debe impedir a los habitantes de la ciudad disfrutar de la misma

El pueblo costero de Catalunya donde nació Bad Gyal: playas, naturaleza y a solo 30 minutos de Barcelona

La icona de la música Bad Gyal, Alba Farelo, a l'In-Edit festival a Barcelona

La icona de la música Bad Gyal, Alba Farelo, a l'In-Edit festival a Barcelona / Guillem Roset / ACN

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

"Tenemos que revivir la Barceloneta". Así comenzaba la reivindicación de Bad Gyal, nombre artístico de Alba Farelo, durante una de sus intervenciones en el pódcast 'Astro Season', ofrecido por Radio Primavera Sound.

La cantante de Vilassar de Mar ha pronunciado un discurso sobre el barrio costero que también ha extendido al resto de la ciudad, recordando que el turismo no debe impedir a los habitantes de la ciudad disfrutar de la misma. "Tendríamos que ocupar la Barceloneta, vivir en la p*** Barceloneta", ha insistido.

Turistas y barceloneses en una misma playa: "No es incompatible"

La artista catalana toma como ejemplo el caso de Rio de Janeiro, ciudad brasileña masificada y con gran afluencia de playeros que, sin embargo, no ha sucumbido al turismo y mantiene su identidad. "No es incompatible", ha dicho Bad Gyal refiriéndose a la llegada de turistas y el disfrute de los barceloneses.

La gran convocatoria de las playas de Río de Janeiro en el inicio de la primavera

La gran convocatoria de las playas de Río de Janeiro en el inicio de la primavera / Tercio Teixeira / AFP

Además, ha añadido otro posible factor que lleva a mucha gente a desentenderse de sus propias playas: "¿Por qué no vamos? Porque está lleno de guiris, porque está sucio", ha afirmado.

Noticias relacionadas y más

"La p*** ciudad es nuestra"

Sea como sea, el discurso de Bad Gyal no se ha limitado solo a mencionar los arenales o barrios costeros, también ha hecho lo propio con la totalidad de la capital catalana: "La p*** ciudad es nuestra; la calle es nuestra; el aire de la ciudad es nuestro; el mar de la ciudad es nuestro; las fuentes, los bancos son nuestros", ha reclamado en otro fragmento de la misma entrevista también muy comentado en redes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una pareja de catalanes se queda atrapada en Tailandia tras suspenderse la conexión vía Qatar: 'El vuelo se ha cancelado, espabilad
  2. Zygmunt Bauman lo vio venir: el trabajo ya no garantiza una vida a salvo de la pobreza
  3. Eclipse lunar y luna de sangre 2026, los dos fenómenos astronómicos que llegan este 3 de marzo
  4. Israel ataca Irán: Última hora en directo
  5. Presentarse a oposiciones pasados los 50: 'No quiero volver a ser despedida de un trabajo basura
  6. Björk, tras acompañar a Rosalía en una estelar actuación en los Brit Awards: 'Estoy enormemente agradecida de que me haya invitado
  7. La AEMET anuncia la llegada de la borrasca Regina, que dejará temporales marítimos y fuertes rachas de viento en varias zonas de España
  8. Evacuado un tren con 50 pasajeros tras quedar parado entre Portbou y Figueres

Gonçalo M. Tavares, premio Formentor por "desvelar las inesperadas implicaciones de una humanidad asustada de sí misma"

Gonçalo M. Tavares, premio Formentor por "desvelar las inesperadas implicaciones de una humanidad asustada de sí misma"

Israel despliega tropas en el sur del Líbano y los soldados libaneses se retiran de sus posiciones

Israel despliega tropas en el sur del Líbano y los soldados libaneses se retiran de sus posiciones

Se produce una fuga y deflación de gas natural en sur de Perú que provoca restricción del suministro en Lima

Se produce una fuga y deflación de gas natural en sur de Perú que provoca restricción del suministro en Lima

Bad Gyal revoluciona las redes tras su comentario sobre la playa de la Barceloneta: "Está lleno de guiris y está sucio"

Bad Gyal revoluciona las redes tras su comentario sobre la playa de la Barceloneta: "Está lleno de guiris y está sucio"

Los expertos temen una subida de los precios de los billetes de avión por el encarecimiento del combustible

Los expertos temen una subida de los precios de los billetes de avión por el encarecimiento del combustible

Las tensiones en Oriente Próximo golpean a las Bolsas europeas y elevan el crudo más de un 4%

Las tensiones en Oriente Próximo golpean a las Bolsas europeas y elevan el crudo más de un 4%

El Consejo de Ministros aprueba el Estatuto del becario

El Consejo de Ministros aprueba el Estatuto del becario

Vehículos eléctricos y cambio climático: ¿Las altas temperaturas dañan las baterías?

Vehículos eléctricos y cambio climático: ¿Las altas temperaturas dañan las baterías?