Bad Gyal revoluciona las redes tras su comentario sobre la playa de la Barceloneta: "Está lleno de guiris y está sucio"

"Tenemos que revivir la Barceloneta". Así comenzaba la reivindicación de Bad Gyal, nombre artístico de Alba Farelo, durante una de sus intervenciones en el pódcast 'Astro Season', ofrecido por Radio Primavera Sound.

La cantante de Vilassar de Mar ha pronunciado un discurso sobre el barrio costero que también ha extendido al resto de la ciudad, recordando que el turismo no debe impedir a los habitantes de la ciudad disfrutar de la misma. "Tendríamos que ocupar la Barceloneta, vivir en la p*** Barceloneta", ha insistido.

Turistas y barceloneses en una misma playa: "No es incompatible"

La artista catalana toma como ejemplo el caso de Rio de Janeiro, ciudad brasileña masificada y con gran afluencia de playeros que, sin embargo, no ha sucumbido al turismo y mantiene su identidad. "No es incompatible", ha dicho Bad Gyal refiriéndose a la llegada de turistas y el disfrute de los barceloneses.

La gran convocatoria de las playas de Río de Janeiro en el inicio de la primavera / Tercio Teixeira / AFP

Además, ha añadido otro posible factor que lleva a mucha gente a desentenderse de sus propias playas: "¿Por qué no vamos? Porque está lleno de guiris, porque está sucio", ha afirmado.

"La p*** ciudad es nuestra"

Sea como sea, el discurso de Bad Gyal no se ha limitado solo a mencionar los arenales o barrios costeros, también ha hecho lo propio con la totalidad de la capital catalana: "La p*** ciudad es nuestra; la calle es nuestra; el aire de la ciudad es nuestro; el mar de la ciudad es nuestro; las fuentes, los bancos son nuestros", ha reclamado en otro fragmento de la misma entrevista también muy comentado en redes.