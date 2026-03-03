Una embarazadísima Ana Boyer, atrapada en Doha junto a su marido Fernando Verdasco y sus tres hijos | VÍDEO

La escalada del conflicto bélico que se está viviendo en Oriente Próximo tras los ataques entre Estados Unidos e Irán se han convertido en una preocupación a nivel mundial.

Y es que los efectos provocados por los últimos ataques aéreos han provocado que la población de Emiratos Árabes esté viviendo una situación especialmente complicada.

Además de los muchos españoles anónimos que se encuentran atrapados allí tras el cierre del espacio aéreo, también algunos rostros conocidos han recurrido a las redes sociales para explicar cuál es la situación allí.

En este caso ha sido Ana Boyer la que ha compartido una fotografía en su cuenta de Instagram en la que ha confirmado que tanto ella como su familia se encuentran bien, pero preocupados por la situación. "Muchas gracias a todos vuestros mensajes. Estamos bien y con la esperanza de que esto termine pronto", ha escrito la hija de Isabel Preysler junto a una fotografía especialmente significativa.

Residencia oficial en Doha

Con su residencia oficial fijada en una de las zonas más exclusivas de Doha, en Catar, Boyer y su marido Fernando Verdasco habían elegido ese destino en búsqueda de tranquilidad para toda la familia, una estabilidad que se ha visto afectada en los últimos días.

Ahora, atrapados allí sin poder volar hasta España, Ana ha tenido que cancelar algunos de los compromisos profesionales que tenía programados para los próximos días, como la presentación de la nueva colección de Rabat en Barcelona ejerciendo su papel como embajadora. "Debido a motivos ajenos a la firma, nos vemos en la necesidad de posponer el 'photocall' con Ana Boyer, previsto para el próximo 4 de marzo", se han visto obligados a explicar desde la firma.

A este hecho, habría que sumarle el avanzado estado de gestación en el que se encuentra Ana a la espera de convertirse en mamá por cuarta vez, en mayo previsiblemente, con la llegada de su primera hija, de la que aún no conocemos el nombre.