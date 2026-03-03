Famosos
Alba Flores, ganadora de un Goya, sobre su cambio a la comida vegetariana: "No fue tan difícil"
La actriz ganó el Goya por el documental sobre su padre, 'Flores para Antonio', y es una firme defensora de la comida libre de carne animal
Los Goya barceloneses coronan a 'Los domingos' en una gala de alto voltaje político
El cine español ha estado de celebración este fin de semana con la gala de los premios Goya desde Barcelona. La festividad de la academia española ha servido para determinar cuál es la mejor película del año pasado, así como el mejor sonido, actor y actriz, etcétera.
Una de las premiadas fue Alba Flores, que recibió el galardón a la Mejor canción original, junto con Silvia Pérez Cruz, por la banda sonora de 'Flores para Antonio', un documental sobre la figura de su padre, el compositor y artista, Antonio Flores, que murió a los 34 años tras caer en depresión por la muerte de su madre, la flamenca Lola Flores.
Por eso, es un buen momento para recordar ciertos aspectos de la vida de la actriz madrileña, como su alimentación. Flores decidió cambiar su perspectiva sobre la comida y dejar la dieta omnívora para convertirse al vegetarianismo.
La carrera de la hija del artista explotó gracias a series como 'Vis a vis' o 'La Casa de Papel', donde encarnó el personaje de Nairobi y enamoró a medio mundo con su manera de reflejar las emociones de la ladrona de bancos.
Respecto a la comida, aseguraba que no había sido tan complicado el hecho de dejar de comer productos derivados de los animales: "Me he informado y no quiero contribuir con la industria de la carne", revelaba en una entrevista para 'Vanity Fair'.
De hecho, aseguraba en una colaboración con la asociación en defensa de los animales PETA que "se siente mucho mejor comiendo vegetales, legumbres y granos" y que, por lo tanto, "decidió que quería cambiar y no fue tan difícil".
Con ello, la actriz quería demostrar que se puede seguir una dieta vegetariana sin necesidad de caer en el aburrimiento y los clichés que la acompañan. En España viven cerca de 700.000 personas que se consideran vegetarianas, aunque dentro de este grupo existen otros subgrupos que incluyen, por ejemplo, el pescado en su dieta, como los flexiterianos, según revela el informe 'The Green Revolution', elaborado por la consultora Lantern.
En este sentido, el país donde viven más vegetarianos sería Alemania, con el 3,4% de su población, seguido de Suecia, con el 2,9%, y el Reino Unido, con un 2,4%. España se situaría en quinta posición. Si ese extrapolan los datos al conjunto del mundo, India es el país donde más vegetarianos hay, de lejos, con entre un 20 y un 39% de su población, seguido de México (19%) y Brasil (14%), según los datos de la revista CEOWorld.
- Zygmunt Bauman lo vio venir: el trabajo ya no garantiza una vida a salvo de la pobreza
- Una pareja de catalanes se queda atrapada en Tailandia tras suspenderse la conexión vía Qatar: 'El vuelo se ha cancelado, espabilad
- Israel ataca Irán: Última hora en directo
- Por qué ya no bajará más el precio del aceite de oliva que compramos en el supermercado
- Eclipse lunar y luna de sangre 2026, los dos fenómenos astronómicos que llegan este 3 de marzo
- Barcelona subvenciona con 600 euros la compra de un ciclomotor eléctrico al desguazar uno de combustión
- Björk, tras acompañar a Rosalía en una estelar actuación en los Brit Awards: 'Estoy enormemente agradecida de que me haya invitado
- Las heridas afectan hasta al 50% de los ingresados en hospitales españoles: 'Es un problema preocupante