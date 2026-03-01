La 'influencer' española Ofelia desde Dubái, tras el ataque de Irán: "Dejad de pagar impuestos"

En las capitales de Emiratos Árabes Unidos, Catar y Baréin se han escuchado más explosiones esta noche, cuando Irán ha lanzado oleadas de misiles en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel. Aerolíneas de todo el mundo han cancelado este sábado sus vuelos hacia Oriente Medio, y el cierre del espacio aéreo en varios países de la región ha dejado a centenares de personas 'atrapadas'.

En las últimas horas, se ha incendiado el puerto de Dubái a raíz de un ataque con misiles iraníes y cuatro trabajadores han resultado heridos en el aeropuerto por el impacto de proyectiles. Una situación que ha alarmado a sus habitantes, entre los que hay decenas de españoles.

Muchos 'influencers' españoles viven en Dubái, por las ventajas fiscales que ofrecen, pero ahora viven horrorizados este episodio. "Estábamos en la piscina y empezamos a escuchar bombas, temblores en el hotel. De hecho, han intentado bombardear Marina Dubái, que es donde estoy yo", ha explicado en Instagram Ofelia Hentschel, exconcursante de 'Masterchef'.

Albares asegura que todas "están operativas"

La creadora de contenido ha denunciado que no ha recibido "ningún contacto de mi embajada" y que son sus familiares quienes intentan "localizar, hablar, que les den solución, nada". Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se ha dirigido esta noche a través de su cuenta de X a los españoles que se encuentren en Oriente Medio para informarles de que todas las embajadas españolas en la región están "plenamente operativas".

"La embajada española no habla, no contesta. El tráfico aéreo está cerrado completamente, todos los vuelos parados, porque nos está bombardeando Irán. Me encantaría irme a mi casa o que la embajada me diese una solución o una respuesta", ha pedido. Otros 'influencers' como 'lorenaonfit' le ha recriminado públicamente que "la información que estás transmitiendo no es cierta. Estoy en Dubái y la embajada ha estado informando en todo momento".

Sin embargo, en otro vídeo ha dicho que "sigo sin saber nada" y ha recriminado al Gobierno que "los turistas no son ni informados ni desalojados". Ofelia Hentschel ha reconocido querer irse a casa y estar "cansada y agotada". Y de nuevo, ha cargado contra España al decir: "Dejad de pagar impuestos porque como veis no están sirviendo de nada. Y estamos totalmente desamparados".

De nuevo, otras personas le han recriminado que no es del todo cierto. "No sé si estamos viviendo en el mismo Dubái, pero lo que estás compartiendo me parece bastante exagerado. Yo también vivo aquí y la ciudad no está siendo bombardeada. De hecho, he hablado directamente con la embajada y me han confirmado que la situación está bajo control", le ha escrito Irene Carvajal.