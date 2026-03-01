De campeón del mundo a la isla: un ex MotoGP se lanza al mayor reto de su vida

El expiloto manresano de MotoGP y campeón del mundo de Moto2 Toni Elías será uno de los concursantes de la nueva temporada del programa de Telecinco 'Supervivientes'. Lo ha confirmado por las redes sociales en un vídeo que ha publicado tanto en su Instagram como en las cuentas de Telecinco, Mediaset y Mediaset Infinity y que ya acumula más de 310 mil visualizaciones. En el clip, Elías explica que su vida "siempre ha estado llena de retos" y que participar en esta nueva edición del programa y ganar, lo considera un reto más a superar. También comenta que su participación en el concurso es muy importante para él y que piensa "luchar y darlo todo".

Toni Elías / Telecinco

Toni Elías, nacido en 1983, se retiró del motociclismo en 2023, después de casi 23 años en los que participó en MotoGP, consiguió ser campeón de Moto América Supebikes en 2017 y fue campeón del mundo de Moto2 en el año 2010. Aun así, continuó vinculado al mundo de las motos: en 2024 volvió al equipo con el que fue campeón del mundo, Gresini Racing, como entrenador de los equipos de Moto2 y MotoE.

En "Supervivientes", el manresano coincidirá con dos deportistas más, el bicampeón de carreras de obstáculos (OCR) Aratz Lakuntza, y el atleta Alberto Ávila, y también con Ivonne Reyes, Gabriela Guillén (madre del séptimo hijo de Bertín Osborne), la actriz Alex de la Croix, la periodista Ingrid Betancor y la creadora de contenido Alba Paul (mujer de Dulceida). También hay caras conocidas del universo de la Isla de las Tentaciones y Gran Hermano, como Claudia Chacón, Maica Benedicto y Gerard Arias.