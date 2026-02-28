Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente MilánBill ClintonPeste porcinaPresupuestosSusan SarandonPremios Goya 2026BarcelonaBruno MarsSucesoCuadro Champions 2026
instagramlinkedin

El pódcast de EL PERIÓDICO

El pódcast de EL PERIÓDICO | La semana de los Therians... y de Tejero

Imagen de un 'therian' durante un encuentro de 'therians' en una plaza de Buenos Aires (Argentina)

Imagen de un 'therian' durante un encuentro de 'therians' en una plaza de Buenos Aires (Argentina) / Goundo Sakho / Associate Press

Sergi Mas

Sergi Mas

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Empezamos la semana descubriendo a un grupo de personas autodenominadas therians y la acabamos matando a Tejero. Ahora parece que sí, que va en serio.

Dónde escucharlo

'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVooxSpotifyPodimoGoogle PódcastAmazon Podcasts o Apple Podcasts.

Equipo

Idea: Albert Sáez.

Estudio de grabación: Manolita Studios.

Voz en off: Mercè Torrents.

Guión, edición y realización: Sergi Mas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS