El pódcast de EL PERIÓDICO
El pódcast de EL PERIÓDICO | La semana de los Therians... y de Tejero
Empezamos la semana descubriendo a un grupo de personas autodenominadas therians y la acabamos matando a Tejero. Ahora parece que sí, que va en serio.
Dónde escucharlo
'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVoox, Spotify, Podimo, Google Pódcast, Amazon Podcasts o Apple Podcasts.
Equipo
Idea: Albert Sáez.
Estudio de grabación: Manolita Studios.
Voz en off: Mercè Torrents.
Guión, edición y realización: Sergi Mas.
Suscríbete para seguir leyendo
- España tendrá este año el fremanezumab, el primer fármaco contra la migraña pediátrica: una inyección una vez al mes
- La justicia condena al Gobierno de Ayuso a indemnizar con 3 millones a una empresa por un encargo de mascarillas del que luego se desentendió
- El consumo masivo de latas de atún salva a los españoles de suspender la asignatura del pescado
- Casi mil multas en la primera semana de la nueva ordenanza de civismo en Barcelona
- Dos camiones quedan encallados durante más de siete horas en un acceso de la Ronda de Dalt
- Martina, de no poder moverse por una enfermedad rara a volver al cole gracias a Sant Joan de Deú: 'Lo peor fue la incertidumbre
- Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026
- Los científicos cuestionan que talar árboles sirva para tener más reservas de agua