El idílico rincón de Catalunya en el que desconecta el portero del Barça Joan Garcia con su pareja

El Barça se recompone de uno de los momentos más delicados de la temporada. El domingo recuperó el liderazgo de la Liga contra el Levante, después de haberlo cedido el lunes ante el Girona. El triunfo sirvió para cortar una dinámica negativa iniciada con la derrota contra el Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Antes del duelo con el conjunto valenciano, Hansi Flick concedió unos días de descanso para que los jugadores pudieran recargar las pilas. El jugador Joan García aprovechó el parón para hacer una escapada con su pareja, Anna Pesarrodona, a Camprodon.

En un carrusel se puede ver a la pareja disfrutando de la estancia en la localidad del Ripollès, en el corazón del Pirineo oriental. El pequeño álbum de imágenes recoge momentos de la salida, como la visita al Pont Nou, uno de los lugares más emblemáticos de Camprodon. Fieles a su estilo discreto, ambos posan sonrientes ante el icónico monumento.

Una escapada idílica

El portero también ha querido compartir las vistas descubiertas durante los días de desconexión, con una instantánea que resalta la belleza de las viviendas más antiguas de la zona. El resto de fotografías - tres, en concreto - corresponden a una masía imponente y bañada por paisajes verdes, donde el futbolista podría haber pasado la noche y alejarse, por unas horas, del ruido mediático. En algunas imágenes, además, aparecen acompañados de un perro.

García no ha acompañado la publicación de ningún mensaje, pero eso no ha impedido que compañeros como Gerard Martín o Pau Cubarsí dijeran la suya. Mientras el primero dejó emoticonos de sorpresa, el segundo le envió aplausos.

No es la primera vez que la pareja utiliza las redes sociales para mostrar su afecto. Esta Navidad, sin ir más lejos, el futbolista viajó a Praga con Pesarrodona, en una escapada marcada por la nieve y las fotografías románticas en un fotomatón. Sin duda, la relación parece más fuerte que nunca.