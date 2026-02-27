Verdeliss completa su reto más extremo: correr 24 horas seguidas en una cinta en pleno escaparate de Madrid

Estefanía Unzu Ripoll, conocida en redes sociales como Verdeliss, es una 'influencer' que saltó a la fama por mostrar su día a día como madre de familia numerosa en Youtube.

Posteriormente, en el 2018, entró en la casa de 'Gran hermano VIP' embarazada de su séptimo hijo y aún tuvo a una octava hija antes de lograr un hito histórico, en febrero de 2025, tras completar el World Marathon Challenge y hacer siete maratones en siete días y en siete continentes, ganando seis de las siete carreras.

Un reto muy exigente

Este jueves, Verdeliss ha cumplido un nuevo reto: correr durante 24 horas ininterrumpidas sobre una cinta de correr en la tienda de Decathlon de Nuevos Ministerio (Madrid).

La iniciativa empezó el miércoles 25 de febrero a las 19:00 horas, acabando a la misma hora del día siguiente. La navarra recorrió un total de 250 kilómetros en la cinta.

El reto formaba parte de la presentación de un nuevo modelo de zapatillas, las ‘Kipride Max’ de Kiprun, diseñadas para ofrecer la máxima amortiguación y estabilidad en la práctica del running diario, según explica la marca.

La campaña viral

Verdeliss, siendo embajadora de esta multinacional francesa, ha puesto a prueba el calzado, enfrentándose a un desafío muy exigente.

El objetivo de la marca es que, durante el horario comercial, quienes se acerquen puedan subirse a otra cinta habilitada en el espacio y sumar kilómetros de forma simbólica, formando parte de la experiencia.

Cómo no morir en el intento

Según afirma la misma 'influencer' en una entrevista, publicada en su cuenta de Instagram, “me apetece conocer mis límites. Soy una persona a la que le va el riesgo, tanto físico como mental”.

Además, mucha gente se ha preguntado cuál iba a ser su estrategia para poder aguantar tantas horas seguidas corriendo, a lo que ella ha respondido: “No soy una experta en esto, sí que he hecho retos de ultradistancia, pero no durante tantísimas horas. El mayor desafío para mí va a ser a nivel de alimentación. Así que lo que más me estoy preparando es la hidratación y comer algo sólido cada 45 minutos - 1 hora, aunque no me apetezca”.

Un apoyo incondicional

Muchos curiosos se acercaban al escaparate de la tienda y la animaban y aclamaban. Además, también le dejaban notas adhesivas en la cristalera con mensajes como: “Eres un ejemplo para todos”, “Eres un referente, una campeona como deportista y mujer” o “Fuerza”.

Estos comentarios también se han podido ver en las redes sociales, donde la mayoría de usuarios han dado un apoyo total a la 'influencer' que le han ayudado a superar este reto, convirtiéndose en otro hito de su vida como atleta.